世界糧食日 陳吉仲邀民眾支持台灣農產品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北16日電）今天是世界糧食日，農委會主委陳吉仲在臉書專頁表示，農委會除了盤點台灣農漁畜產品的庫存無虞外，也呼籲大家一起消費台灣農產品，就是支持台灣農民和增加糧食安全自給率。

行政院農業委員會主委陳吉仲表示，今天是世界糧食日，這是由聯合國糧食及農業組織（FAO）從1981年開始發起的節日，旨在促進國際合作，共同消除飢餓、營養不良等威脅。

陳吉仲提到，今年因COVID-19疫情、戰爭衝突、氣候暖化、糧價飆升及國際局勢緊張等因素，而影響全球糧食安全。然而每當有風險遽升時，威脅就會沿著社會不平等的間隙，滲入到弱勢人們身上，讓弱勢者的處境與負擔更為惡化。因此今年世界糧食日主題便強調「不遺落任何人」（Leave No One Behind），期待讓人們都能享有營養、充足的食物。

陳吉仲指出，台灣也面臨著相同的全球風險，因此農業部門最重要的貢獻就是要確保全國的糧食安全。為確保國內2300萬人的糧食安全，這幾年農委會已建立糧食安全運作機制，每個月盤點所有的原物料進口，皆要滿足未來國內生產所需，如黃豆和玉米、肥料原料及種子種苗；同步盤點國內農漁畜的生產與庫存，再加上貿易以確保台灣糧食安全。

在農漁畜產品的庫存方面，陳吉仲以主要糧食稻米為例，台灣一年稻米的總生產量約140萬噸；到今年9月底的調查，國內存量約125.8萬公噸等量糙米（稻穀型態），足夠全國12個月的消費所需。

在肉品方面，豬肉與禽肉的國內生產量178萬公噸，庫存量約12萬公噸，冷鏈儲存量1個月；近年水產品自給率均逾100%，庫存量約15萬公噸，超過3個月需求；飼料用大豆與玉米，庫存量加計在年底到港量分別為67.2萬公噸、126.9萬公噸，足供國內畜牧業需求。

陳吉仲表示，除了確保國內的整體需求外，如何照顧到受飢餓威脅的個人，也是努力的方向，今年也推出「零飢餓方案」，透過45個農村綠色照顧社區與69家農漁會綠色照顧站，擴大提供供餐服務，累計服務近8萬人次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳吉仲指出，同時也在89處幸福元氣站提供近15萬個平價幸福餐盒與1.6萬餐次的公益幸福餐盒；並將救助糧的申請對象，擴大納入社福團體、綠色照顧站等；藉由支持第一線的服務站點，希望能夠幫助到受飢餓威脅的個人，真正做到「不遺落任何人」。

陳吉仲表示，從全國糧食安全預作機制到支援零飢餓服務站點，從社會整體到個人，農委會不僅響應了世界糧食日的呼籲，更重要的是還要邀請大家共同參與。（編輯：張雅淨）1111016