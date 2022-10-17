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確診孕婦急診隔離室接生 新生兒快篩陰性

2022/10/17 16:10（10/18 09:07 更新）
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台中慈濟醫院日前收治一名確診孕婦，醫護人員全副武裝在急診隔離室接生，未料新生兒出生後沒有哭聲且四肢癱軟，經急救後狀況穩定，新生兒快篩陰性。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月17日
台中慈濟醫院日前收治一名確診孕婦，醫護人員全副武裝在急診隔離室接生，未料新生兒出生後沒有哭聲且四肢癱軟，經急救後狀況穩定，新生兒快篩陰性。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）一名26歲孕婦在產前發現和先生確診，她的核酸檢驗Ct值10.9，傳染力極高，醫護人員全副武裝，急診隔離室接生，新生兒出生後快篩陰性，目前母嬰各自在病房中休息。

國門解封但國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續。台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，15日收治一名26歲染疫的孕婦，因產前才發現她和先生感染COVID-19，但因院內兒科加護病房滿床，醫護人員也因多人確診，人力不足。

台中慈濟醫院團隊緊急回報給中區指揮單位，確認產婦的核酸檢驗Ct值只有10.9，傳染力極高，由急診啟動緊急處理機制，直接協調婦產科、兒科醫師、產房與嬰兒室護理師各一人全副防疫裝備在急診隔離室接生。

30分鐘接生完成，未料新生兒出生後沒有哭聲且四肢癱軟，立即急救，好在新生兒快篩為陰性，轉送兒科加護病房，由兒科團隊接手持續處理呼吸與肌張力不佳。

產婦目前收治在專責病房，還不能跟新生兒見面，確診症狀也讓新手媽媽十分虛弱，原本要好好生產，沒想到染疫還碰上醫療量能不堪負荷帶來的波折。（編輯：黃世雅）1111017

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