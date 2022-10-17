高鐵總營運班次增為280班 環差案過初審

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（中央社記者張雄風台北17日電）因應旅客增量，高鐵提出總營運班次增至280班的環差案，今天在環保署進行第2次小組審查。環委建議本案補充修正後通過，附帶建議環保署將營運規模增量達10%以上納入重辦環評的條件。

行政院環境保護署今天召開「高速鐵路環境影響評估報告環境影響差異分析報告（常態性營運時段及班次調整）」專案小組第2次初審會議。

開發單位台灣高速鐵路股份有限公司表示，預估民國128年每日旅客量21萬人，目前常態性營運班次上限為192班次，恐無法負荷，希望將總營運班次由192班次增加為280班次。

另外，也提出拉長營運時間，每天由原訂凌晨5時50分從左營站發車，提早至凌晨5時30分從端點站發車；端點站收班時間由凌晨0時，延長至翌日凌晨1時收班。

環評委員前次審查提到，由於總營運班次增至280班次，且高鐵開通後沿線陸續發展成聚落，應該增加對敏感點位的噪音、振動監測及擬減輕措施；且根據報告，希望針對雲林吳厝、台南陽明國小振動情況進行常態性監測。

高鐵表示，當全日常態班次發車超過192班次，將自主性再訪視監測點所在住戶，協商可行的改善方式，如協助設置圍籬或安裝氣密窗等，以降低高鐵噪音的影響；也同意針對雲林、台南兩點位進行常態性的監測。

閉門會議時，環委提出疑慮，由於這次是非常具體的將班次從192變成280班，增加約46%；以尖鋒時段而言，高鐵周遭居民原本可能有感的間距是4.6分鐘、現在3.3分鐘就會感受1班，不確定班次頻率增加，是否會有心理或生理的影響。

也有環委認同，並以工廠營運為例，鐵路就像廠房，雖然廠房沒有擴大，但班次增加代表營運量增加，可視為工廠產能增加，若依法規「計畫產能增加10%以上」，就需要重辦環評。

環保署說明，目前法規關於鐵、公路的開發，都是以長度來做開發規模計算，認定標準是公里數，因此10%也會是用公里數來算；目前法規沒有寫到鐵、公路營運的部分，因此仍是以長度為準，若以班次增量超過10%來要求重辦環評，在現行法令上可能站不住腳。

環委對此提出附帶建議，未來能將開發行為營運規模增量達10%以上，納入後續重辦環評的法規修正考量。至於本案則是建議補充修正後通過。

根據「環境影響評估法施行細則」，計畫產能、規模擴增或路線延伸10%以上者，應就申請變更部分，重新辦理環境影響評估。（編輯：張雅淨）1111017