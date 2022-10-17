慈濟中彰花3地視訊 助癌末志工與親友雲端道別

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台中慈濟醫院以視訊方式，橫跨台中、彰化、花蓮3地，幫助癌末志工在雲端與親友相會，在人生最後時刻道別。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月17日

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中慈濟醫院安寧緩和心蓮病房今天為志工林麗珠舉辦生前感恩會，採視訊橫跨台中、彰化、花蓮3地，讓近百名慈濟志工及家屬在雲端相會，在人生最後時刻道別。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，65歲林麗珠為彰化區慈濟志工，她飽受胃癌與肺腺癌折磨，經多次化療、標靶及跨院治療仍難抵癌細胞擴散侵蝕，在人生最終站選擇住進台中慈濟醫院心蓮病房執行安寧緩和醫療。

台中慈濟醫院社服室主任林怡嘉感謝心蓮病房團隊、社工室及慈濟志工，短短兩天籌劃生前感恩會，透過視訊讓受疫情影響無法到醫院探視見面的志工法親，能親自跟病人道別。

感恩會上，彰化慈濟志工製作的林麗珠在社區參與活動的回顧影片，過往點滴湧上心頭。台中現場，彰化志工黃惠莉坐在病榻旁泣不成聲，她誠心懺悔，表示在慈濟會務繁瑣時難免有情緒；她與林麗珠雙手緊握，一切感恩盡在不言中。

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第2現場的彰化永靖環保站，近80名志工齊聚向林麗珠表達感謝；林麗珠投身慈濟志工十餘載，即使躺在病床上仍心繫平時關懷的照顧戶，不斷交代其他志工要好好把握生命做慈濟，持續募善款、幫助弱勢、做環保愛地球。

第3現場花蓮，靜思精舍德勱法師勉勵林麗珠與眾人，生老病死是人生自然法則，回歸清淨本性，珍惜走過的一切，在面對死亡時更能輕安自在。（編輯：陳仁華）1111017