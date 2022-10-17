颱風尼莎農損累計255萬元 宜蘭為主、新增桃園
2022/10/17 18:59
（中央社記者楊淑閔台北17日電）農委會傍晚更新「111年尼莎颱風農業災情報告」，截至傍晚5時統計，全台農業產物累計損失255萬元，包含宜蘭縣損失235萬元、占92%，並新增桃園市損失20萬元、占8%損失。
農委會估計，農損累計新台幣255萬元，農作物被害面積108公頃，損害程度28%，換算無收穫面積30公頃。
其中受損作物主要為青蒜（苗），被害面積36公頃，損害程度59%，換算無收穫面積21公頃，損失金額62.9萬元，其次為薑損失57.5萬元、蔥損失51.6萬元、高麗菜損失47.4萬元、蜀黍（高粱）損失10萬元。
農委會並指出，農委會主委陳吉仲今天召開災害緊急應變小組第二次工作會議，估計主要受損作物也包含結球白菜及其他瓜果類蔬菜，而宜蘭縣大同鄉高麗菜還有約100公頃未採收，評估可能有根部受損情形。
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另外，農委會評估，北部地區大豆、高粱、胡麻及硬質玉米等，正值二期作生長期或孕穗期，雖然還沒有明顯受損，但是部分地區出現豪雨或強風，可能造成遲發性災害，農委會農糧署及相關試驗改良場所將加強輔導農民進行復耕、強化病蟲害防治及肥培管理，以免擴大損害。
而農委會農田水利署主管的農田水利設施，僅部分河川臨時土堤遭沖毀，待河川流量恢復正常，農水署各管理處會進場搶修。（編輯：陳仁華）1111017
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