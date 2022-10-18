地震搶險救災 台水公司累積經驗強化供水系統

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918強震當日台水公司轄管九區處隨即開設緊急應變中心，為補足在地人力，立即指揮調派全省各區處檢漏人力及廠商支援，24小時全力搶修，在22日恢復供水。（台灣自來水公司第九區處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月18日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮地震頻仍，曾歷經4年前0206花蓮大地震和近期918強震的自來水公司玉里營運所主任徐俊明說，此次小系統都受損，停水4200餘戶，臨時供水站40站，經搶險救災，5天內恢復供水。

經濟部台灣自來水公司今天在第九區處會議室舉辦玉里地震救災檢討及感恩座談會，並由總經理李嘉榮頒發紀念牌感謝工程等相關人員。

李嘉榮接受媒體聯訪表示，地震當日台水公司轄管九區處隨即開設緊急應變中心，並於玉里營運所開設前進指揮所，為補足在地人力，立即指揮調派全省各區處檢漏人力及廠商支援，全力進行搶修。

李嘉榮說，2018年0206花蓮大地震後，水公司第九區管理處已開始使用日本製的NS型管線接頭，這次震災後在玉里發現許多用戶外線也扯斷，因此考慮耐震度較強的不鏽鋼管，斷層帶也擬採用NS型接頭來強化。

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九區處說明，由於玉里震度6級，瞬間造成供應民生用水的玉里、富里及松浦等3個供水系統嚴重損壞，停水4207戶、玉里全區水壓全面降低。在自有人力及外部13家檢修漏、供水監測系統廠商及工研院「AI輔助檢漏」小組合作，24小時全力搶修，終於在22日恢復供水。

徐俊明受訪指出，同事對於救災已很有經驗，參與過0206地震，那次災損大多集中花蓮市區，受影響範圍較小；這次面臨的是供水系統比較分散，包括瑞穗、玉里、卓溪、富里等，範圍大，在地人力僅17人，大家第一時間投入搶修，置臨時供水站設多達40站，各地支援送水車15輛應急。（編輯：謝雅竹）1111018