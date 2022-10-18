不當施力易椎間盤突出 勞部籲留意姿勢、善用輔具

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（中央社記者張雄風台北18日電）年底往往是物流業最忙碌的時期，勞動部今天提醒物流勞工，在搬運貨物時要留意姿勢，並善用輔具，若施力、姿勢不當，很容易造成職業性腰椎椎間盤突出。

年底通常為物流業忙碌的時期，勞動部勞動及職業安全衛生研究所今天在記者會中提醒物流業者，在不良工作姿勢下，單次下背受力很容易造成職業性腰椎椎間盤突出。

根據勞研所「應用生物力學試驗調查勞工下背累積負荷之情形」研究報告，人工物料搬運作業是工作場所常見的工作項目之一，常見於物流倉儲、貨運與郵務等人員。在台灣約有40至60%勞工因為職業肌肉骨骼傷病而受到影響，尤其是頸部、肩膀、下背和上肢傷害比例最高，這些傷病的發生會造成勞工工作能力下降或失能，甚至需要請假休息。

報告中指出，物流業配送員最常使用工作姿勢分別為彎腰、蹲下與扭轉身體，每日工作中休息次數為2至3次，每次約20至30分鐘，配送作業每日至少5小時以上；每次每車裝載200至300件貨品，每件寄送物品以10至20公斤為主。

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勞研所副研究員陳信宏以配送員為例，在車內或是在上下車的搬運過程，以及貨物要從車子送到店家中等情況下，常因空間侷限勞工的姿勢，如果重量介於10至20公斤間，在腰桿不超過30度的正確姿勢下，下背的受力就會是安全的。

陳信宏提醒，勞工進行搬運作業量力而為，搬運的能力需考慮頻率及重量，搬運頻率越密集，也應降低每次搬運重量，避免過度彎腰及持續（長期）及重複動作；雇主應運用員工教育訓練，加強宣導正確搬運姿勢等行政控制，並提供適當的輔具。（編輯：陳政偉）1111018