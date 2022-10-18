北台灣雨漸少偏涼 週末又有東北季風和熱帶擾動

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局今天表示，明天水氣減少，北台灣偏涼冷，全天溫度約攝氏19至21度；目前觀察週末有另一個熱帶擾動接近台灣，加上東北季風再增強，仍提醒北部及東北部留意降雨情形。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天東北季風影響，但水氣減少，降雨較今天更趨緩，大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，中南部山區午後有零星短暫陣雨。

張承傳表示，受到颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，自15日起至今天下午4時，累積雨量仍以台北市擎天崗最多，達1929毫米，其次是宜蘭縣大同鄉1134毫米；今天擎天崗仍有約80毫米的降雨量，北部、東北部約50毫米左右，但下午皆已趨緩。

張承傳提到，明天氣溫與今天類似，台南以北低溫約19、20度，白天北台灣高溫約20、21度，竹苗約23、24度；明天北部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖仍有長浪發生；台南以北、各離島要注意9至11級的強陣風。

張承傳說，預計20日白天東北季風開始減弱，氣溫會緩慢回升；21日起桃園以北白天可以回到25、26度，竹苗約28、29度，南部則可以有30度左右的高溫；水氣更少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸及東北部、東部地區有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。

張承傳提到，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動生成的跡象，預估22日會通過呂宋島，並挾帶水氣影響台灣；23日東北季風再增強，24日、25日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。

張承傳進一步說明，目前資料顯示熱帶擾動雖然有增強的空間，但接近台灣時是否會成為颱風仍有不確定性，預估強度、挾帶的水氣也未達颱風尼莎的程度，氣象局會持續關注其發展。

另外，張承傳說，23日這波東北季風的強度較現在來得弱，中部以北低溫約22度左右，但提醒在迎風面仍可能會有較多降雨的情形。（編輯：管中維）1111018