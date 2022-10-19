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國際安全社區認證停滯 原民會：可結合文健站推廣

2022/10/19 10:56
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（中央社記者張雄風台北19日電）立委質疑過去原民會曾推動原鄉「國際安全社區認證」，現在卻沒有進展。原民會表示，現以文健站能夠照顧的範圍較廣，未來也可以結合國際安全社區認證來推廣。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會、教育部、經濟部、銓敘部、行政院人事行政總處、內政部、法務部、財政部、金融監督管理委員會及行政院主計總處就蔡英文總統原住民族政策主張「修正原住民族工作權保障法」及「設置原住民族互助銀行」辦理情形進行專案報告。

國民黨立委鄭麗文今天質詢指出，過去曾推動「國際安全社區認證」，有助基礎建設、教育，提升防災韌性，後來原民會沒有積極鼓勵原鄉參與，而不同原鄉的積極度也不同；許多原鄉易受豪雨、地震影響，詢問原民會是否會再推動認證。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod答詢表示，現在用文化健康站對於健康、教育等能掌握的範圍比較大，截至今年全台已有文健站480站。

鄭麗文嘆氣，強調「國際安全社區認證是國際認證」，本質與文健站不同；夷將．拔路兒補充，也可以將文健站結合國際安全社區認證推廣。

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關於文健站的議題，鄭麗文追問，原鄉老年化問題嚴重，現在文健站設有照服員最多4人的上限，很難輪班，「照服員都不能生病啊」；而且各站滿4人的很少，大多都是2、3人；許多原鄉長老已超過50人，只有4名照服員不夠。

夷將．拔路兒說，目前文健站的照服員約1200人，可以按實際長者的人數來安排；且文健站六、日都沒有開站，照服員還是有休息時間；若較大的部落會以增加文健站分站來解決，也可以避免空間不足的問題。（編輯：陳政偉）1111019

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