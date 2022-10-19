虛擬健保卡推廣 薛瑞元：累計約38萬人申請

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（中央社記者范正祥台北19日電）民進黨立委張宏陸今天質詢時關注虛擬健保卡推廣情形，衛福部長薛瑞元說，目前累計約38萬人申請、600家醫療院所加入服務，會繼續加強宣導，大力推動，也希望讓虛擬健保卡的功能更加擴大。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」。

張宏陸質詢時說，近年來健保署推動試辦虛擬健保卡，對民眾有好處，但是根據他與民眾互動的印象，很少民眾聽過虛擬健保卡，多數不知道虛擬健保卡是什麼。

關於虛擬健保卡推動情形，薛瑞元指出，目前累計約38萬人申請、600家醫療院所加入服務；推動的方向和速度還算可以，會繼續加強宣導，大力推動。

對於立委建議多加推廣虛擬健保卡，薛瑞元表示，因為首先推動的主要是在偏鄉，所以看起來運用沒有那麼快，在都會區也可以加強推廣，成長就會比較快。

薛瑞元提及，希望讓虛擬健保卡的功能更加擴大，民眾會越有感。

此外，國民黨立委林奕華質詢時提及，7月間發生的新竹市立棒球場事情，造成球員受傷，問題發生至今，也沒有看到有誰負責這件事。她說，誰應該負責，是市府的責任，或體育署的責任，中華職業棒球大聯盟要不要負責。

公共工程委員會主委吳澤成說，工程會有去了解，當然是市政府要負全責。（編輯：張均懋）1111019