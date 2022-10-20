阿里山林鐵112年全線可通 農委會將規畫郵輪式列車

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（中央社記者張雄風台北12日電）立委關心阿里山林鐵的復原情況，並要求能增加班次，促進觀光。農委會表示，預估明年全線將可通車，也已向行政院申請人力，允諾增加班次，未來也有規畫郵輪式列車。

立法院經濟委員會審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。

阿里山林業鐵路民國104年受風災影響，42號隧道崩塌嚴重，經評估以隧道復建為最可行方案，預計112年可全線通車。

民進黨立委陳明文質詢阿里山林業鐵路處理情況，估算總投注金額約新台幣37億元多，包含前瞻基礎建設計畫第2期是4億多、第3期10億、第4期則是23億。

陳明文指出，現在阿里山林鐵平均上山只有一趟來回，週六只有2趟來回，要如何因應阿里山的觀光需求；另外，若以鐵路工程的生命週期50年來計算，38億相當於於一年花去7600萬、每個月600多萬，卻只有約36班次，如何回收這個成本。

陳吉仲答詢表示，阿里山林鐵不只是為了成本效益，這條線是全世界少數的高山林鐵；有向行政院爭取人力，明年通車會增加班次。

林務局長林華慶補充，現在有配合旅行社，台灣高鐵今年也首度與嘉義阿里山林業鐵路合作，每週四有另外加開班次；未來也有郵輪式列車的規劃。

陳明文以日本新宿到箱根為例，每個月有上百班、每週也有幾十班車次；希望阿里山林鐵至少每天早、中、晚共有3班，甚至可以規畫從奮起湖到阿里山的纜車，全面性規畫增加觀光效能。（編輯：陳政偉）1111020