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世足賽轉播倒數 中華電金球大禮包開賣

2022/10/20 18:04
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（中央社記者江明晏台北20日電）2022 FIFA卡達世界盃足球賽倒數一個月，中華電信今天宣布，開放客戶申辦「Hami Video金球大禮包」獨家方案，售價新台幣888元，可望帶進營收進補以及約20萬的MOD和OTT新用戶。

全球矚目的2022年FIFA卡達世界盃足球賽即將登場，中華電MOD、Hami Video提供64場賽事完整轉播，並提供世足AR轉播、多元觀賽體驗（多視角、回看、多螢）。

2022 FIFA卡達世界盃足球賽倒數一個月，中華電信即日起開放客戶申辦「Hami Video金球大禮包」獨家方案，售價888元，可暢看Hami Video運動館150天，觀賞本屆世足賽及國內外熱門賽事、使用2022世足AR轉播服務。

中華電信預估，將有百萬人同時線上觀賞，Hami Video觀看人數將比東京奧運更成長3倍，帶進約20萬的MOD和OTT新用戶。

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中華電說明，本次首度推出Hami video「全球大禮包」，暢看運動館150天，開賽後還可以使用世足AR，並祭出特斯拉百萬車輛抽獎，這也是中華電首度把一個賽事單獨規劃出來做銷售。

此外，中華電強調，申辦金球大禮包方案，可獲得涵蓋吃喝玩樂的享樂優惠券，前5000名訂閱並登錄可獲獨家足球運動上衣、長巾，再抽超過百項獎品，並有機會將電動車特斯拉開回家。（編輯：趙蔚蘭）1111020

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