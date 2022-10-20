農委會洲際棒球場發送香蕉 鼓勵民眾支持國產水果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農委會與中華職棒合作，20日在台中洲際棒球場舉辦國產香蕉行銷活動，農委會主委陳吉仲（前左起）、中職會長蔡其昌等人到場發送香蕉給現場球迷。中央社記者蘇木春攝 111年10月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）農委會與中華職棒大聯盟合作，今天在台中洲際棒球場舉辦國產香蕉行銷活動，準備1萬根香蕉分送給球員及進場觀眾，鼓勵民眾看球賽之餘，也能以行動支持台灣國產水果。

農委會說明，國產香蕉正逢產季、品質佳，除方便食用，也富含醣類、維生素、礦物質，更有豐富膳食纖維可促進腸道蠕動，以及鉀離子可以平衡體內電解質。

農委會今天與中華職棒大聯盟合作，傍晚在台中洲際棒球場入場處，準備1萬根國產香蕉分送球員及進場民眾，農委會主委陳吉仲、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、農糧署長胡忠一等人都到場發送，當晚球賽並由陳吉仲開球。

陳吉仲接受媒體聯訪時表示，蔡其昌就任會長後，就時常說可以跟農委會合作農產品行銷，很多運動員需要熱量時，香蕉就是很好的選擇，今天也特別在場外設置「香蕉專區」，讓民眾看球同時也可以購買到新鮮國產香蕉及加工品。

陳吉仲說，今年9月氣溫較高，國產香蕉盛產，農委會也與各通路業者合作，推出專屬優惠或試吃品嘗活動，讓國人的需求提升，就能讓農產品價格維持在一定水準。

蔡其昌說，球場是很好的平台，不只企業可以結合運動，農產品行銷也可以，國產香蕉品質佳，歡迎民眾多選購。（編輯：陳仁華）1111020

農委會20日與中華職棒大聯盟合作，傍晚在台中洲際棒球場入場處，準備1萬根國產香蕉分送球員及進場民眾，鼓勵民眾在看球之餘，也能以行動支持台灣國產水果。中央社記者蘇木春攝 111年10月20日