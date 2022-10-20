菲國市場潛力大 台業者規劃加開克拉克宿霧航點

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時隔2年8個月，交通部觀光局20日在疫情後首度赴馬尼拉推介台灣旅遊產品。圖為觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼致詞。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年10月20日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電）隨著台灣邊境解封旅客免隔離，台灣航空業者看好台灣與菲律賓雙邊旅客成長潛力，長榮航空規劃明年第2季加開克拉克航點，星宇航空也定於明年1月17日復航宿霧航線。

時隔2年8個月，交通部觀光局今天在疫情後首度赴馬尼拉推介台灣旅遊產品，長榮航空菲律賓分公司總主任許俊中、星宇航空菲律賓分公司總經理黃泊荏等人出席。

許俊中告訴中央社記者，長榮航空之前就規劃加開克拉克航點，但因疫情一直延宕；現在疫情緩和，規劃克拉克將於明年第2季開航。

克拉克國際機場位於馬尼拉北方，距台商聚集的蘇比克灣工業園區車程約1.5小時。

許俊中說，克拉克的輻射範圍是菲律賓北部，當地台商和蘇比克灣台商都很期盼趕快開航，就不必再花2、3個小時到馬尼拉搭飛機。對台灣觀光來說，菲律賓旅客可享14天免簽，克拉克地區旅行業者也很期盼新航點開航，未來赴台旅遊更方便。

他表示，菲律賓人一直很喜歡到台灣玩，很多旅遊業者之前頻頻詢問台灣觀光開放進度，現在終於開放，「他們很想去體驗台灣美食，他們很期待」。

黃泊荏說，星宇航空菲律賓赴台客運量逐步回升，雖然復甦力道不像泰國、馬來西亞、新加坡等國家這麼強勁，「但後續滿有機會可以發展，而且突飛猛進的機會非常大」。

他表示，目前星宇航空每週3班馬尼拉赴台航班；明年1月17日宿霧航線會復航，規劃每天都有航班。

黃泊荏說，宿霧航線復航主要看好台灣民眾來菲海島旅遊。至於菲律賓旅客赴台，台灣美食是賣點之一，再來就是交通易達性，小團或自由行旅客對交通易達性高的國家都願意嘗試，加上菲國旅客享14天免簽，相信自由行人數後續會成長。

菲律賓安捷旅行社總經理許小璐很看好台灣市場對菲國旅客吸引力。

她表示，「第一，台灣免簽，去日本、韓國還要簽證」；其次，「差不多是一張泰國機票可以（買）2張台北的機票」，加上台灣很近，可以安排3天2夜行程赴台享用美食，對菲律賓旅客來說非常方便。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼說，2017年底開放菲律賓旅客免簽後，菲國旅客赴台觀光占所有目的別比例逐漸增加，從原本不到4成，2019年增加到6成以上，「也就是說，（2019年菲國赴台旅客）51萬人次中，超過30萬人次是觀光目的到台灣」。

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他表示，台灣鐵道旅遊很有特色，還有多元美食及便利的自行車環境。馬尼拉有許多自行車愛好者，他們很喜歡高檔自行車，「針對這部分我們也希望鎖定高端旅遊客群來到台灣，享受不同的旅遊主題」。

周士弼說，菲國觀光客人數可能沒辦法馬上回升，目前觀光局目標是2024年恢復到2019年水準。但隨著台灣航空公司陸續開拓新航點，希望與航空公司合作，明年就能達到赴台旅客逾51萬人次的目標。（編輯：黃自強）1111020