更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
楊貴媚「阮三个3」帶小幫手開民宿 奪金鐘益智實境主持人
首頁 / 生活

高雄營養午餐石斑上桌 陳吉仲：盡快擴及全國學校

2022/10/21 20:22（10/21 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會主委陳吉仲（中）21日出席高雄鼓山魚市場開幕記者會，受訪時表示，會盡快讓全國3600多所學校小朋友都能吃到漁民辛苦生產、經過安全檢查、富含蛋白質、非常營養的高品質石斑魚。中央社記者曾以寧攝 111年10月21日
農委會主委陳吉仲（中）21日出席高雄鼓山魚市場開幕記者會，受訪時表示，會盡快讓全國3600多所學校小朋友都能吃到漁民辛苦生產、經過安全檢查、富含蛋白質、非常營養的高品質石斑魚。中央社記者曾以寧攝 111年10月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄2所國中今天首次在營養午餐供應石斑魚，農委會主委陳吉仲說，會盡快讓全國3600多所學校都吃到，並規劃一個學期4次，盼達到農民、家長學童、食農教育3贏局面。

搶救國產石斑，政府規畫校園營養午餐「班班吃石斑」。高雄市前峰、嘉興國中今天首次供應，加菜一道清蒸龍虎斑，搭配湯頭濃郁的烏龍麵和新鮮蔬菜，獲師生好評。

陳吉仲今天與高雄市長陳其邁一起參加鼓山魚市場開幕記者會，宣告曾經是高雄首座現代化魚市場、原建物結構及屋頂因海邊環境造成鏽蝕裂化的鼓山魚市場，歷經1年改造，成為「高雄農漁精品展售中心」和戶外濱海廣場。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，全國所有學校營養午餐中，高雄市率先提供，也發現小朋友非常喜歡，會盡快讓全國3600多所學校小朋友都能吃到漁民辛苦生產、經過安全檢查、富含蛋白質、非常營養的高品質石斑魚。

陳吉仲說，學校使用國產石斑魚，可以達到農民、家長學童、食農教育3贏局面，目前規劃一個學期吃4次，希望後續能讓學校有水產品提供小朋友，也相信吃了水產品，可以讓小朋友更聰明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳吉仲指出，目前國產石斑魚已出口1000多公噸，內銷輪切、魚塊透過全聯等通路銷售超過1000多公噸，加工凍儲也超過700公噸，比原先規劃的還好，因此現在池邊價非常好，後續也會調節產銷，讓漁民價格維持在合理水準，也讓全台、全世界可以吃到高品質的石斑。

陳其邁則說，石斑魚銷售主要看價格、市場，希望幫漁民賣個好價錢，國外市場部分會持續跟中央合作，國內市場包含電商等配套，也都會配合農委會。至於何時再登上營養午餐菜單，陳其邁說，要看季節，菜色也要根據營養師規劃，但石斑魚很營養，小朋友吃是幫助漁民、也幫助自己成長。（編輯：郭諭儒）1111021

農委會主委陳吉仲（前左5）21日與高雄市長陳其邁（前左4）等人共同宣告鼓山魚市場重新開幕，呈現嶄新高雄農漁精品展售中心和戶外濱海廣場風貌。中央社記者曾以寧攝 111年10月21日
農委會主委陳吉仲（前左5）21日與高雄市長陳其邁（前左4）等人共同宣告鼓山魚市場重新開幕，呈現嶄新高雄農漁精品展售中心和戶外濱海廣場風貌。中央社記者曾以寧攝 111年10月21日
高雄鼓山魚市場自民國110年啟動改造計畫，歷經1年時間，成為「高雄農漁精品展售中心」和戶外濱海廣場，21日正式開幕。中央社記者曾以寧攝 111年10月21日
高雄鼓山魚市場自民國110年啟動改造計畫，歷經1年時間，成為「高雄農漁精品展售中心」和戶外濱海廣場，21日正式開幕。中央社記者曾以寧攝 111年10月21日
陳吉仲
農委會洲際棒球場發送香蕉 鼓勵民眾支持國產水果 阿里山林鐵112年全線可通 農委會將規畫郵輪式列車
陳其邁
陳其邁公費爭議 高雄12醫界公會力挺「公衛市長」 陳其邁柯志恩抽籤首同台 彼此寒暄祝選戰順利
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族