台鐵籌設大型中央廚房 北車餐廳可日產2萬個便當

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台鐵將在台北車站籌設大型中央廚房，屆時台北車站鐵路餐廳可製作的便當，估計每天最多可達2萬個。中央社記者汪淑芬傳真 111年10月22日

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台鐵今天發布新聞稿，將在台北車站籌設大型中央廚房，預計民國113年公司成立時啟用，屆時台北車站鐵路餐廳可製作的便當，估計每天最多可達2萬個。

台鐵目前在台北、台中、高雄的鐵路餐廳，七堵、花蓮及台東的車勤部都有製作鐵路便當，台北車站的鐵路餐廳供應量最大，疫情前台鐵每天便當總產量平均約近3萬個，其中台北車站就占了一半。

台鐵說，台北車站鐵路餐廳目前設在地下一樓，設施老舊，日前完成更新，同時也正規劃在台北車站6樓，也就是原本的員工餐廳籌設大型中央廚房，預計明年動工，113年初公司成立時啟用，估計產能可從原本每天最多1萬5000個增加至2萬個。

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台鐵台北鐵路餐廳今年整修時一度暫停營運，20日恢復供應便當。

台鐵說，台北鐵路餐廳已更新所有排煙風車及老舊風管、加強排煙效能、避免排煙風管積油，高架地板也整修防積水、滲水，還增設浴塵室（Air Shower）設備，確保作業人員清潔，設備具有Air Lock氣鎖功能，可有效控制人員進出動線，防止交叉污染，烹調區及配膳區新增3台外循環風機補充新鮮空氣，降低場所作業溫度。（編輯：謝雅竹）1111022