苗栗風箏節 客家美食文化齊登場

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客家委員會補助苗栗市公所舉辦的「苗栗2022風箏文化暨客家美食節」，22日在苗栗市河濱公園登場，除有各式風箏亮相，還有晚會、美食。（客委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月22日

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）客委會補助苗栗市公所，今、明2天在苗栗市河濱公園舉辦風箏活動，有各式風箏亮相，還有晚會、美食。客委會主委楊長鎮說，風箏節是生活、無形的文化資產及嚮往自由的心情。

由行政院客家委員會補助苗栗市公所舉辦的「苗栗2022風箏文化暨客家美食節」，今天在苗栗市河濱公園登場，今年邁入第12年，活動為期2天。

楊長鎮表示，苗栗其實有許多無形文化資產，而無形文化資產是一種生活方式，是日常生活中非常重要的一部分，而風箏節也可以說是一種「無形文化資產」。

楊長鎮表示，以放風箏來說，風箏要飛在天上，需要人們一端用手拉著線，一端被風吹著，那樣與天連成一線的感動，其實也是人類原始嚮往自由的心情；苗栗每年舉辦客家文化風箏節，他認為象徵自由且深具客家文化代表性，未來客委會會持續與苗栗市公所合作舉辦。

客委會說明，今年風箏展演由亞洲國際風箏聯合會偕同國內北、中、南10隊專業風箏好手攜手演出，全球最大的南瓜風箏，直徑6米，也在苗栗首次公開飛行。

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除了風箏表演，客委會說，今年特別安排「聲光晚會」，包含當紅網路流行歌手蔡佩軒、客家歌手黃于娟，以及阿卡貝拉金牌得主Just Vocal Band等都將演唱。

為了讓民眾體驗放風箏的樂趣及認識客家話，客委會也規劃提供親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、說客語享好禮等活動，現場並有客家美食。活動詳情可上網站查詢：http://www.miaoli-9kite.com/。（編輯：張芷瑄）1111022