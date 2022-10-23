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客家義民嘉年華 35尊義民爺、忠勇公來台北

2022/10/23 16:16
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（中央社記者張雄風台北23日電）客委會今天表示，今年為台北客家義民嘉年華第35週年，邀請全台灣共計35間宮廟義民爺及忠勇公到台北；義民爺是客家重要的信仰，希望能學習義民爺及忠勇公忠義、勇敢的精神。

由客家委員會指導、台北市政府客家事務委員會主辦的「2022台北客家義民嘉年華」，今天於中正紀念堂兩廳院前藝文廣場舉行。

客委會今天發布新聞稿，客委會主任秘書廖育珮致詞時表示，義民爺是客家非常重要的信仰，也是國家重要民俗文化資產，希望大家能學習義民爺及忠勇公忠義、勇敢的精神，保鄉衛土、團結一心。

客委會指出，今年為台北客家義民嘉年華活動第35週年，台北市政府客家事務委員會邀請到全台灣共計35間宮廟義民爺及忠勇公來到台北，歷時約1小時的主祭大典上，透過隆重莊嚴的祭祀古禮向全國35尊義民爺及忠勇公祈福。

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客委會提到，傳統祭祀科儀強調禮、樂並重，今年由40名訓練有素的年輕學子擔任禮生，國樂團配合禮樂演奏；儀程中由客家後生子弟以客語唸誦祝文，並由曾獲「亞洲舞極限」冠軍的國際知名團隊 Formosa Crew 組成，演出全新劇碼「義民驚人．客潮來襲」獻藝，結合傳統音樂與創新潮流，展現不同的客家藝術文化。

客委會說，今天儀式最後由台北市民生國小師生及家長組成百人大合唱獻唱「客家世界」，充分展現台北客家義民精神與信仰文化之美；義民嘉年華活動將於24日早上送神典禮後畫下句點。（編輯：陳清芳）1111023

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