疫苗保密協議除外條款洩漏 綠委要重開調閱小組

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）國民黨台北巿長參選人蔣萬安憑記憶力默寫疫苗保密協議除外條款，在22日出席網路節目時公布，多名民進黨衛環委員會立委批片面揭露，斷章取義恐混淆認知，主張重開調閱小組。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午就「台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗緊急採購授權使用相關法制，及高端疫苗採購違失、股價異常波動調查進度、未來施打與屆期銷毀規劃、各國入境規定疫苗認可現況與台灣配套因應措施、賠（補）償機制研議等總檢討」進行專題報告。

蔣萬安22日晚間在「董事長開講」粉絲見面會中再度指控曾任衛福部長的陳時中在COVID-19疫苗採購過程中有瑕疵，公開「BNT與衛福部互相保密協議除外條款」，稱「當法院、政府機關、監管單位有需求，（合約）就必須解密，排除在保密限制外，所以今天，陳時中的謊言正式被戳破了」。

今天會議中，多名民進黨立委提到蔣萬安在公開場合公布疫苗保密協議除外條款，恐涉及違法揭露秘密會議內容。民進黨立委洪申翰說，經請教民間人士，類似保密協議後半段多會提到解密需取得甲方同意，讓甲方在影響最小情況下揭露，認為蔣萬安斷章取義，混淆社會大眾認知，批評行為惡劣。

洪申翰表示，據疫苗採購調閱小組運作要點規定，調閱人不得洩漏保密內容，當初民進黨並未反對開設COVID-19疫苗採購調閱小組，如今因為蔣萬安的片面公布疫苗採購調閱小組內容，主張重開調閱小組，不容許因為個人行為片面扭曲，造成惡意揭露的現象發生。

民進黨立委莊競程也提到，據立法院議事規則，秘密會議列席人員不得以任何形式對外宣洩，就算再聰明背出來，都是不可以的，應該要負保密責任，蔣萬安的行為是斷章取義，違法公布，有出賣國家之嫌，未來還有誰敢跟台灣簽訂合約。

對此，衛福部長薛瑞元表示，個人言行不便多評論，但為確保依法行事，商業機密不可隨意洩露，立法委員看得到的保密內容也不可違背。這涉及國家利益與安全，是中央流行疫情指揮中心堅持不洩漏的原因，台灣未來還需持續與其他藥廠採購各類藥物、疫苗，以保障民眾健康。（編輯：張雅淨）1111024