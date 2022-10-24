台灣科普環島列車啟動 國科會台鐵號召萬名學子響應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022台灣科普環島列車以台鐵列車改造而成，繪有今年活動主題的塗裝。中央社記者鄭鴻達攝 111年10月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北24日電）台灣科普環島列車今天自台鐵台北站出發，將於24日至28日期間繞行台灣，由來自22所高中的學生接力上車為學童演示科學實驗，活動將共有逾萬名高中、國小學子參與，讓科普教育深入城鄉各角落。

國科會攜手台灣鐵路管理局辦理「2022台灣科普環島列車」，今天在台北車站舉辦開幕式，活動由桃園市巴崚國小納桑麻谷合唱團表演開場，並由國科會主委吳政忠、台鐵局副局長朱來順等人為列車啟航。

吳政忠致詞表示，今年科普環島列車行駛全台各鄉鎮，將有4大連結。第一，連結城市與鄉村，列車連結台鐵沿線城鄉，讓科普不侷限於城市，這次將共有全台上萬名高中、國小學生參與，其中有1300名國小學童來自鄉村。

第二，連結過去與未來，台鐵有百年歷史，活動將台鐵列車結合最新科技進行科普教育，與人造衛星、太空等主題連結；第三，連結世代，讓大學、中學到小學的教授、高中生與小學生，一起大手牽小手讓科普教育永續。最後，是連結人文藝術與科學。

吳政忠說，一如納桑麻谷合唱團以悠揚歌聲為活動開場，從音樂、美學到藝術都是台灣科技不可或缺的元素，台灣發展科技若缺乏人文藝術，將無法邁向強國之列。

開幕活動結束後，300名來自台北市日新國小、桃園市巴崚國小的學童及教師，依序搭上有今年台灣科普環島列車主題塗裝的專車，由台北站出發，踏上科普旅程。

國科會說明，列車將於10月24日至28日間繞行台灣，在各縣市站點辦理20場科學市集，學童們將在來自22所高中的學生帶領下，體驗列車上的科學實驗，以及在各站點參與科學活動。（編輯：潘羿菁）1111024