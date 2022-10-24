疫苗調閱小組再成立或重啟 藍綠臨時提案皆撤案

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）繼民進黨立委臨時提案重啟疫苗採購調閱小組，國民黨立委也提出釐清高端疫苗爭議，主張調閱小組不應重啟，應採取再次成立，雙方經激烈爭執，並無達成共識，最終決議全數撤案。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午就「台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗緊急採購授權使用相關法制，及高端疫苗採購違失、股價異常波動調查進度、未來施打與屆期銷毀規劃、各國入境規定疫苗認可現況與台灣配套因應措施、賠（補）償機制研議等總檢討」進行專題報告。

臨時提案階段，國民黨多名立委今天共同提出2個提案，其中之一是指高端疫苗備受關注，採購過程是否有不法違失需調閱相關資料，但因疫苗採購調閱小組屆期結束，為了向有關機關調取相關資料，提請再次成立，而非重啟COVID-19疫苗採購調閱專案小組。

國民黨立委林為洲在提案表決前表示，監督政府是立委職責，更引用「傳染病防治法」第27條規定，衛福部未遵守，交貨後的疫苗應公布相關會議紀錄，甚至如今高端疫苗爭議不斷，需要還原當初會議紀錄，包含採購方案、價格，以及如何通過緊急使用授權（EUA）等，都需要被調查。

至於民進黨衛環委員會立委今天共同的臨時提案，則是因國民黨台北巿長參選人、立委蔣萬安疑涉及違法抄錄揭露疫苗採購合約內容並片面公布，要求重啟疫苗採購調閱小組，並依規定提供相關資料。

民進黨立委蘇巧慧表示，蔣萬安涉嫌違法抄錄、揭露，不僅違反立法委員行為法，秘密會議列席人員不得以任何形式對外宣洩，更違反當初COVID-19疫苗採購調閱專案小組成立的運作要點，調閱人不得洩漏保密內容。

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蔣萬安對此回應，身為民意代表，勇於發聲，卻要被圍剿，「我不怕，衝著我來」，只有公開透明才是最佳防腐劑。他公布的是事實真相，不會退縮，不會低頭，他只是告訴民眾在秘密會議上看到的，保密協議是有除外規定，人民就是有權利知道真相。

國民黨及民進黨立委輪番上陣，雙方經過激烈爭執，並無達成共識，最終由立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委張育美突然宣布，決議今天藍綠雙方提出的臨時提案全數撤案。（編輯：張雅淨）1111024