陳吉仲：確保糧食安全機制 100%提供民眾需要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）中共20大日前落幕，美方示警中方最快有可能今年侵台。農委會主委陳吉仲今天表示，平常就有糧食安全運作機制，不管極端氣候事件或突發國際事件，100%提供2300萬人的糧食需要。

中共20大日前落幕，中共總書記習近平取得史無前例的第3任任期。美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）日前示警，中國最快可能今年入侵台灣，美軍必須準備因應。

行政院農業委員會、台灣太空科學聯盟今天聯合舉辦「2022年地球觀測與糧食安全、智慧農業及永續環境論壇」。

媒體提問，若中方侵台，台灣是否有足夠的糧食因應。農委會主委陳吉仲表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，就有塞港、塞船的情況，總統、院長就有要求糧食安全，具體盤點包括未來6個月的肥料，因為都是進口，所以要確保沒問題。

另外，陳吉仲指出，如糧食種子、黃豆、玉米等飼料也要確保半年沒問題，若6個月的資材沒問題，經大量生產，至少就可供應10個月至1年；平常保有一定的土地面積，需要的時候可以做適度調整，這個議題每個月都會確認數字，庫存在哪裡、產量多少都會關注。

陳吉仲再舉例，平常就有糧食安全運作機制，如豬肉、雞肉、水產品庫存可以達3個月，也有冷凍倉儲的根莖類蔬菜；未來不管極端氣候事件、或是俄烏戰爭這種突發性的國際事件，對台灣而言糧食安全都可以確保。

陳吉仲強調，我們要100%提供2300萬人的糧食需要，所以糧食安全不是嘴巴講，而是實際執行。（編輯：張雅淨）1111025