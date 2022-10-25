伴侶盟籲縣市長參選人支持跨國同婚 5人正面表態

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（中央社記者張雄風台北25日電）伴侶盟日前邀請各縣市長參選人對跨國同婚議題表態，統計至今包含台北市長參選人黃珊珊、張家豪、蘇煥智；桃園市長參選人賴香伶；苗栗縣長參選人宋國鼎等5人皆表態支持。

台灣伴侶權益推動聯盟21日在臉書邀請縣市長參選人針對跨國同婚表態，統計至今已經獲得5名參選人友善回應。

伴侶盟指出，目前已獲得包含無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民眾黨籍桃園市長參選人賴香伶、時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎、台灣維新台北市長參選人蘇煥智、台灣動物保護黨台北市長參選人張家豪的正面支持。

伴侶盟指出，賴香伶在第一時間就回文表示，自己身為立法院內政委員會成員，已多次在質詢時督促修法進度；亦承諾「若當選市長會要求戶政機關依照大法官釋憲的精神，處理當事人的結婚申請」；此外，賴香伶也是首名將跨國同婚結婚登記放入政見的參選人。

黃珊珊也留言支持，並提出具體解決措施，包含將敦促內政部修正違法函釋，同時承諾未來若當選，也會任命願意負起責任的的民政局長，協調戶所允許跨國同性伴侶進行結婚登記；黃珊珊表示，沒有道理在跨國同婚的案例中，讓行政程序中的小問題，阻礙有情人終成眷屬。

宋國鼎表示自己在擔任縣議員4年期間，長期關注性別平權議題，並承諾若當選苗栗縣長，將要求「戶政機關依大法官釋憲的精神，處理當事人的結婚申請」，讓身處苗栗的市民皆能享有相同權利。

張家豪說，自己支持同性婚姻，而家人也曾因為跨國同婚登記問題嚐過苦頭，所以能夠感同身受；蘇煥智則提到自己3年前就聽祁家威先生談過跨國同婚的困境，當時就表態支持。

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伴侶盟表示，目前跨國同婚已有4個勝訴判決、3個訴願決定，認為地方戶政事務所拒絕跨國同性伴侶登記結婚於法無據，跨國同婚至今沒有敗訴案例，被告戶所也全都沒有上訴，判決均已確定。

另外，伴侶盟指出，新北市訴願會在2022年10月初，針對台港、台馬、台菲跨國同性伴侶要求登記結婚案所作出的訴願決定，也認為戶政拒絕當事人的結婚登記違法，撤銷拒絕處分；呼籲更多縣市長參選人表態支持跨國同婚，直面市政及人權議題，回應選民期待。（編輯：陳政偉）1111025