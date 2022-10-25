看準辦桌宴會商機 飯店攜手私廚搶客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北大直英迪格酒店攜手米其林餐盤推薦的南村私廚，將招牌的眷村菜搬進飯店宴席料理當中，打造中西合璧眷村宴，搶攻年底宴會商機。中央社記者余曉涵攝 111年10月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北25日電）隨著疫情趨緩，各界恢復正常生活，年底的春酒尾牙商機旺，就有飯店業者鎖定宴會商機，攜手米其林餐盤推薦的私廚餐廳，打造宴會佳餚，可望帶動業績成長5成。

後疫情時代，今年尾牙宴會商機超夯，為了搶攻宴會商機，大直英迪格酒店今天發布新聞稿宣布，攜手米其林餐盤推薦的南村私廚，將招牌的眷村菜搬進飯店宴席料理當中，打造中西合璧眷村宴，要搶攻年底宴會商機。

大直英迪格酒店說，宴席中可品嚐到紅燒肉刈包，河南蒸麵、一品佛跳牆等南村私廚的招牌料理，還有大直英迪格酒店的碳烤溫沙拉、麵線大蝦佐橙香防風草醬等。

大直英迪格酒店總經理胡愛偉說，過去收到很多顧客回饋有中式宴會需求，但大直英迪格是以西餐為主，宴會廳空間規劃也是小桌數，若因此聘請中式廚師團隊並不划算，因此才攜手南村私廚，將他們的廚師、料理搬進大直英迪格，推出中式桌宴。

胡愛偉表示，南村私廚也可以藉此合作機會，觸碰到大直英迪格的客群，讓眷村菜展現在饕客面前，到明年3月10日的合作，也可望為雙方帶來與去年同期相比成長5成以上的業績。

大直英迪格酒店與南村私廚攜手推出的中西合璧眷村宴與其他業者的宴會餐有很大不同，例如端出使用深坑阿生豬肉，以炒糖跟蜂蜜讓肉質快速軟化的紅燒肉刈包；採用細生陽春麵條，以大鍋進行蒸麵搭配配料的河南蒸麵等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年各家飯店業者都積極搶年底尾牙宴會商機，福容大飯店表示，今年尾牙訂席市場爆發，因此以主廚嚴選食材與精湛廚藝，推出中、西、日式各種不同的佳餚美饌；國泰飯店觀光事業旗下和逸與慕軒飯店結合各飯店特色與用餐氛圍提供海陸全自助百匯、半自助式料理和中式桌菜等用餐型態，推出不同選擇。

瑞穗天合國際觀光酒店也推出宴會套餐，其中特色料理以「天合鴻運滿天下」開場，包含了避風塘魚酥、五味醬螺肉、洛神蜜排骨、日式醬黑豆和蒜醬山秋葵，集結各種風味的前菜。（編輯：陳政偉）1111025