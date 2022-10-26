更多編輯台推薦新聞：
專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣觀光學院完成清算程序 全台第一所

2022/10/26 12:19（10/26 12:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣觀光學院已於24日完成清算程序，剩餘財產全數捐贈國立空中大學，成為台灣第一所完成解散清算的學校財團法人。（中央社檔案照片）
台灣觀光學院已於24日完成清算程序，剩餘財產全數捐贈國立空中大學，成為台灣第一所完成解散清算的學校財團法人。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）教育部今天表示，台灣觀光學院已於24日完成清算程序，剩餘財產全數捐贈國立空中大學，成為台灣第一所完成解散清算的學校財團法人。

受到少子女化衝擊，位於花蓮縣的台灣觀光學院多年招生不佳，校務經費虧損，於民國110年9月停辦，後由教育部改組公益董事會，處理學生安置、教職員資遣等事宜。

教育部今天發出新聞稿，公益董事會經過徵選，決定由空大承接剩餘財產，目前相關不動產都已完成過戶，校內各項資產也已完成點交。今天交接典禮後，學院原址正式轉為國立空中大學壽豐校區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部解釋，台觀學院為「私立高級中等以上學校退場條例」實施前停辦的學校，但仍參照條例辦理，包括教職員依照年資發給資遣費或慰助金，退場過程中不足經費向退場基金申請墊付，學校停辦後立即申請法人解散等。

教育部認為，台觀學院完成清算程序，證明退場條例確實可行，可讓學校平順退場，並保障教職員及學生權益，同時維護校產公益性。「台灣觀光學院的退場，並不是結束」，教育部期待空大壽豐校區扮演宜花東地區終身學習的重要基地，持續發揮教育功能。（編輯：張雅淨）1111026

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族