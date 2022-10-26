台灣觀光學院完成清算程序 全台第一所

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台灣觀光學院已於24日完成清算程序，剩餘財產全數捐贈國立空中大學，成為台灣第一所完成解散清算的學校財團法人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北26日電）教育部今天表示，台灣觀光學院已於24日完成清算程序，剩餘財產全數捐贈國立空中大學，成為台灣第一所完成解散清算的學校財團法人。

受到少子女化衝擊，位於花蓮縣的台灣觀光學院多年招生不佳，校務經費虧損，於民國110年9月停辦，後由教育部改組公益董事會，處理學生安置、教職員資遣等事宜。

教育部今天發出新聞稿，公益董事會經過徵選，決定由空大承接剩餘財產，目前相關不動產都已完成過戶，校內各項資產也已完成點交。今天交接典禮後，學院原址正式轉為國立空中大學壽豐校區。

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教育部解釋，台觀學院為「私立高級中等以上學校退場條例」實施前停辦的學校，但仍參照條例辦理，包括教職員依照年資發給資遣費或慰助金，退場過程中不足經費向退場基金申請墊付，學校停辦後立即申請法人解散等。

教育部認為，台觀學院完成清算程序，證明退場條例確實可行，可讓學校平順退場，並保障教職員及學生權益，同時維護校產公益性。「台灣觀光學院的退場，並不是結束」，教育部期待空大壽豐校區扮演宜花東地區終身學習的重要基地，持續發揮教育功能。（編輯：張雅淨）1111026