傅爾布萊特計畫進駐北科大 強化全英語教學質量

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（中央社記者陳至中台北26日電）政府推動雙語政策，台北科技大學宣布引進傅爾布萊特（Fulbright）計畫，將首次選派3名美籍教學顧問、2名美籍教學助理人員進駐，協助提升全英語授課（EMI）的質量，營造英語友善校園。

北科大今天發出新聞稿，副校長楊士萱指出，北科大早在「大專校院學生雙語化學習計畫」開跑前，就已訂出研究所英語授課比例。目前工程學院、管理學院已達教育部目標值的3倍，電資學院也已達到111學年度的目標值。北科大將爭取成為全英語授課（English as a Medium of Instruction，簡稱EMI）重點培育學校。

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傅爾布萊特計畫是美國最具指標的國際交換計畫，在教育部、學術交流基金會合作下，今年將選派美籍人員進駐北科大。學術交流基金會計畫長張純怡表示，這學期將規劃8場專業英語教學工作坊，也會提供一對一課程諮詢，協助教師解決EMI課程遭遇的困難。

北科大教務長、雙語化學習推動中心執行長黃育賢表示，在傅爾布萊特計畫支持下，明年寒假將薦送10名教師到美國加州大學聖地牙哥分校進行EMI密集師資訓練，成為種子教師。希望透過切磋經驗、改進教法、研發創新教材，建立EMI師資訓練典範。（編輯：張雅淨）1111026