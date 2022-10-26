空中大學承接台觀校區 建構樂活樂學樂養園區

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）台灣觀光學院去年9月停辦，校產捐贈國立空中大學，今天在校區舉行捐贈交接儀式；空大校長陳松柏說，未來計畫斥資上億元建構樂活、樂學、樂養創生園區。

位於花蓮縣壽豐鄉的校區占地約13.8公頃，校園內有7棟建築物，2021年1月11日教育部核准全面停招退場，公益董事會決議將約新台幣5億元校產捐贈給空中大學，創國內私校校產轉讓給公立學校首例。

對於壽豐校區未來的經營方向，陳松柏表示，壽豐鄉環境優美、蘊藏豐富生態環境資源，加上原台灣觀光學院的專業教室設備以餐飲旅宿為主，經校內討論形成共識，校區經營策略定位為建立地方創生產業園區、發展產學合作及辦理教育研習活動為主。

陳松柏指出，由於校舍等硬體仍須整修、拉皮等，預計斥資上億元經費整理，未來將引用促參理念與作法，結合民間產業及非營利組織的力量，活化現有校園校舍，規劃形塑成「三樂創生園區」，包含樂活、樂學、樂養三大園區，樂活、樂學以教學及產學合作為主，辦理環保教育、生命教育及樂齡教育，樂養則以發展養生、安養、照護服務為主。

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空大副校長沈中元說明，台觀原有實習旅館20間房，還有240間宿舍，未來可以整理成住宿型學習型態；也有許多企業、團體到園區參訪，未來可望和企業結盟推動教學訓練，生態園區、餐旅訓練基地等發展。

空中大學在壽豐校區已成立校級的經營管理委員會及經營管理處，積極尋覓合作對象以活化現有校舍，將以創新育成的理念，未來提供民眾更多元終身學習機會，創造國立空大、民間企業、社會大眾三贏局面。（編輯：陳仁華）1111026