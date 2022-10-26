太平山山毛櫸進入黃金觀賞期 期限至11月中旬

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林務局羅東林區管理處26日表示，太平山國家森林遊樂區內的台灣山毛櫸林區目前進入最佳觀賞期，約有一半的樹葉已轉金黃，賞期到11月中旬。圖為10月24日拍攝。（管理處提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年10月26日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）林務局羅東林區管理處今天表示，太平山國家森林遊樂區內的台灣山毛櫸林區目前進入最佳觀賞期，一半的樹葉已轉金黃，賞期到11月中旬，遊客前往時請注意路況天候。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄今天指出，遊樂區內台灣山毛櫸林區樹葉的黃葉率已約5成，落葉率4.5成，若遇天候寒冷，黃葉率會更快。此外，若有豪雨或颱風也會增加落葉速度。

羅東林管處育樂課長吳思儀今天接受中央社記者電訪時說，台灣山毛櫸又稱為台灣水青岡，是冰河時期孑遺的珍貴植物，受文化資產保存法公告保護。每年3至4月開花，8至9月果實成熟，只在夏季有綠色樹冠，因此被稱為「夏綠林」；每年10月過後，綠葉都會逐漸轉為金黃，漂亮又具詩意。

羅東林管處表示，進入太平山國家森林遊樂區後，依序會行駛於「宜專一線（全長25公里）」及路寬僅5公尺的「翠峰景觀道路（全長16.5公里）」，最後才能抵達全長約3.8公里的台灣山毛櫸國家步道入口處。

羅東林管處指出，為避免過多車輛進入，影響野生動物棲息，並減少車輛造成的環境污染，每年台灣山毛櫸旅遊旺季都實施車輛總量管制，減少交通壅塞，提高行車安全。

今年10月15日到11月13日，羅東林管處每天於「翠峰景觀道路」實施車輛動態總量交通管制，當進入「翠峰景觀道路」車輛總數達200輛時，啟動一出一進交管機制（租賃業者接駁車與機車除外）。

羅東林管處提醒，遊樂區平日清晨6時開園，假日凌晨4時開園，通常每天上午11時起，台灣山毛櫸國家步道就會起霧，加上步道步行往返約需3小時，遊客可盡早入山欣賞，建議穿防滑鞋或雨鞋，基於安全考量，下午2時後勿再進步道。

此外，遊樂區聯外主要道路台7線英士段或台7甲線日前因尼莎颱風豪雨路斷，現雖已搶通，但可能會遇到機動管制時段，小客車若不想等待放行時間，可提前於宜蘭縣大同鄉牛鬥時改駛宜51線後，通往遊樂區。

台灣山毛櫸林區樹葉情況，可關注「太平山國家森林遊樂區」的社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：陳清芳）1111026