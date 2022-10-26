同志友善調查 近200名參選人相挺

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）彩虹平權大平台今天指出，Pride Watch網站已有200名各政黨縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、里長等參選人完成註冊與問卷，為台灣史上最多最廣的同志友善表態調查。

九合一大選進入倒數階段，彩虹平權大平台今天發新聞稿指出，已有近200名參選人在彩虹平權大平台的Pride Watch（https://pridewatch.tw/）網站完成註冊與問卷。

彩虹平權大平台並說，除了邀請參選人加入表態「友善+1」，也將邀請註記完成的友善參選人參加10月29日在台北登場的台灣同志遊行、11月舉行的台中基好生活節及高雄同志大遊行，現場將提供友善貼紙，讓參選人在隊伍中被選民看見。

彩虹平權大平台指出，六都中有四都市長參選人表態支持，包括台北市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安、張家豪、黃聖峰；新北市長參選人林佳龍；桃園市長參選人鄭運鵬與賴香伶，以及拚競選連任的台南市長黃偉哲。

六都之外則包括基隆市長參選人陳薇仲、新竹縣長參選人周江杰、苗栗縣長參選人宋國鼎、屏東縣長參選人詹智鈞，以及宜蘭縣長參選人江聰淵、陳琬惠等人。

彩虹平權大平台分析，全台22縣市中，台北市除了有最多市長參選人響應，目前也有32名友善議員參選人完成問卷，也是全台最多的。

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另外，彩虹平權大平台也發現，對性別議題上較為保守的外島縣市也已有連江縣的參選人註冊、完成問卷，李問更是外島縣市中唯一表態友善的縣長參選人。

過去也被認為相對保守的原民社群，彩虹平權大平台也看到數名參選人的友善表態，包含拚競選連任的新北市原民議員馬見Lahuy.Ipin、宋雨蓁，以及新北市議員參選人吳國譽、台北市議員參選人高為人Sayun Watan、基隆市議員參選人王尚潔，以及屏東縣來義鄉鄉民代表參選人許齡心Tjuku。（編輯：張芷瑄）1111026