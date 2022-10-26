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彰化舉辦「二水國際跑水節」 邀民眾相招來跑水

2022/10/26 21:31
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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化縣政府今天在二水鄉林先生廟舉行記者會，介紹11月5日及6日在二水鄉登場的「2022二水國際跑水節」活動，縣長王惠美說，跑水節活動豐富，歡迎全國民眾相招來跑水。

彰縣府發布新聞稿指出，縣府今年和國家發展委員會、交通部觀光局等單位，共同舉辦二水國際跑水節活動，上午在二水鄉林先生廟舉行宣傳記者會，出席貴賓有王惠美、交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷等人。

王惠美致詞時說，二水國際跑水節是彰化縣重要活動，2020年的二水國際跑水節安排蒸汽火車亮相，讓跑水節成為結合鐵馬、鐵路及鐵腿的3鐵活動，造成很大迴響，今年參山風景區管理處特別舉辦二水跑水節蒸汽火車之旅，蒸汽火車頭11月5日上午8時從彰化火車站出發，為活動拉開序幕。

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曹忠猷指出，10月13日起國門開放，二水有很棒的節慶文化及旅遊，也期待之後能到香港推廣，明年將香港人帶來跑水節，讓二水越來越熱鬧，彰化越來越繁榮，期待來年活動越來越盛大，將國外觀光客帶進來。

縣府表示，2022二水國際跑水節開幕活動11月5日上午在二水林先生廟舉行祈福開幕式及神轎跑水等活動，也會在水圳圳頭擺設在地農特產祭祀，象徵飲水思源，同時也和經濟部水利署合辦水資源及環境課題活動，宣導治水、利水、親水及活水等觀念。（編輯：陳仁華）1111026

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