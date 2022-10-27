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中華郵政防疫衍生用人費 王國材：不影響績效獎金

2022/10/27 12:15
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（中央社記者汪淑芬台北27日電）中華郵政公司今年因增加防疫用人費用，員工擔心績效獎金可能縮水。交通部長王國材今天表示，同意中華郵政防疫衍生用人費用列政策因素，不影響績效獎金。

根據交通部提供的訊息，王國材表示，中華郵政公司同仁在經營、防疫表現優異，同意中華郵政可依「交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點」的規定，將配合防疫政策及防疫假所衍生的增加用人費用列為政策因素，排除用人費限額計算，給員工足額績效獎金。

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中華郵政日前統計，今年因員工確診或因同家人確診而曾隔離並請防疫假的員工約有1萬人，占總員工人數約4成，為維持郵政服務水準，員工隔離期間業務由其他同仁以加班方式協助完成，增加許多用人費支出，預估績效獎金可能會較以往減少0.3至0.5個月。

中華郵政工會今天也發布新聞稿，主動說明在111年度用人費因配合防疫下超支，員工擔心績效獎金縮水，在中華郵政董事長吳宏謀及工會理事長吳文豐循各種管道爭取合理解決方案，獲交通部同意給員工足額績效獎金，也感謝交通部長王國材支持員工的權益與福利。（編輯：陳政偉）1111027

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