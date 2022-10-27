嘉縣15條健康步道 翁章梁與百岳主播向年輕人推薦

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（中央社記者黃國芳嘉義縣27日電）嘉義縣文化觀光局聯合網紅推薦15條健康山區步道，今天舉辦2022嘉遊好步道記者會，縣長翁章梁與2名百岳網路主播芮恩、甄馨合體代言，希望吸引更多年輕人走進山林。

嘉義縣政府今天在招商空間舉行「2022嘉遊好步道、健康活力到」記者會，翁章梁與百岳網路主播芮恩及甄馨代言，現場還有許多喜愛運動、旅遊、攝影的IG美女網紅，將嘉義縣山林步道之美，以打卡美圖、微影片、限時動態等手法宣傳，吸引更多年輕人走進山林。

翁章梁致詞指出，嘉義縣步道挑戰性高低不一，最推薦的是阿拔泉步道，阿拔泉沿稜線而建，爬上去可以遠眺嘉南平原，風景很美也有點難度，爬上去會很喘，值得挑戰，更能達到運動效果；另外，迷糊步道櫻花盛開時的美景，也令人印象深刻。

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翁章梁說，縣內所有步道共有111條，這次精選推出15條涵蓋不同景觀地形的步道，依據季節氣候的不同，景色也會隨之變換，縣府等單位持續維護保養，帶給遊客舒適環境，每到周末都有眾多鄉親踏上步道，已成為健身、聯絡感情的好去處。

縣府今年精選15條風景優美且適合各年齡層的步道，包括阿拔泉山稜線步道、二尖山步道、獨立山步道、大凍山步道、二延平步道、奮起湖杉林棧道、石棹步道群、太興岩步道、迷糊步道等，讓民眾一窺山林之美。（編輯：陳仁華）1111027