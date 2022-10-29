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星宇航空首架A350交機 張國煒駕駛下午抵台

2022/10/29 10:10
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（中央社記者余曉涵台北29日電）星宇航空表示，首架A350-900廣體客機於法國土魯斯時間28日中午12時正式交機，並由董事長張國煒親自駕駛回台，預計台灣時間29日下午3時30分抵達桃園國際機場。

星宇航空昨天深夜發布新聞稿表示，首架A350-900廣體客機將於法國土魯斯時間28日中午12時正式交機，機身編號轉為B-58501，星宇航空董事長張國煒與執行長翟健華率隊親赴法國土魯斯Airbus（空中巴士公司）總部，與Airbus顧客服務部資深副總裁菲力普（Philippe Mhun）及Rolls Royce（勞斯萊斯）資深副總裁克里斯多夫（Christophe Molus）共同主持交機儀式。

星宇航空表示，飛機於法國土魯斯時間28日晚上7時由張國煒駕駛回台，預計台灣時間29日下午3時30分抵達桃園國際機場，此架A350新機設置台灣航空史上睽違已久的頭等艙。

星宇航空說，為了親赴Airbus接回公司首架A350客機，張國煒今年6月即如火如荼地進行機型轉訓，並於本月初前往新加坡考取證照，順利取得空中巴士原廠A350的飛行許可。

張國煒表示，隨著A350新機到位，星宇航空服務航點自2023年起，將有突破性發展，航網版圖將從亞洲區域航線拓展至北美，這架A350-900客機配備全台首次擁有個人空間的頭等艙，期許帶給旅客不一樣的飛行體驗，同時將台灣精緻的在地文化，透過飛行推向更高的層次。

星宇航空說，旗下的A350-900為全台唯一配置個人拉門空間的頭等艙及商務艙機型，共有4艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位，這是全球首架進化版A350，客艙較一般A350增加4吋寬度，提供更寬敞舒適的乘坐空間，此外，採用最新技術，讓機內維持怡人的溫度及濕度，客艙空氣每2-3分鐘循環更新。

星宇航空說，客艙設計風格承襲A321neo及A330neo，由BMW Designworks團隊延續大地色系輔以玫瑰金為主色調，座椅選用溫潤觸感的布料及皮革，並安裝有獨特新穎設計動態迎賓飾板。

因應A350-900將執飛長程航線，星宇航空表示，於情境燈光更下足功夫，不僅可依航程時段調整燈光，切換客艙氛圍，還特別針對重要節慶精心設計氣氛照明。

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針對機上娛樂系統，星宇航空表示，全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的螢幕尺寸分別為32吋、24吋、15.6吋及13.3吋。

星宇航空說，隨著首架A350-900今天抵台，第二架預計於12月交機，A350-900預計可於2023年1月完成驗證上線執飛，初期將飛航東南亞區域航線，並規劃於明年4月正式開航美國洛杉磯。（編輯：李錫璋）1111029

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