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星宇航空拍攝3機合體編隊飛行 展現機隊氣勢

2022/10/29 11:25（10/29 11:31 更新）
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星宇航空首架A350-900廣體客機預計29日下午抵台，代表A321neo、A330neo及A350完整機隊成行。星宇航空特別拍攝3機合體編隊飛行影片，展現機隊氣勢。（星宇航空提供）中央社記者余曉涵傳真 111年10月29日
星宇航空首架A350-900廣體客機預計29日下午抵台，代表A321neo、A330neo及A350完整機隊成行。星宇航空特別拍攝3機合體編隊飛行影片，展現機隊氣勢。（星宇航空提供）中央社記者余曉涵傳真 111年10月29日
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（中央社記者余曉涵台北29日電）星宇航空首架A350-900廣體客機預計今天下午抵台，也代表A321neo、A330neo及A350完整機隊成行。星宇航空特別拍攝3機合體編隊飛行影片。

星宇航空表示，首架A350-900廣體客機將於法國土魯斯時間28日中午12時正式交機，將由董事長張國煒親自駕機返台，預計下午抵台。

星宇航空今天再度發布新聞稿表示，A321neo、A330neo及A350完整機隊宣告正式到齊，為展現機隊氣勢，遠赴法國土魯斯Airbus與當地專業航空拍攝團隊Master Films合作，完成氣勢磅礴的3機合體編隊飛行大片。

星宇航空說，希望透過拍攝紀念全機隊到位，從前期選擇拍攝團隊、溝通呈現畫面到正式拍攝交片，耗時近一年，因各機型的交機時程及進度不盡相同，須與Airbus及拍攝團隊持續來回溝通協商，在縝密的安排下，終於在9月底將夢想化為現實，在土魯斯完成拍攝任務。

星宇航空表示，這次3機合體編隊拍攝，以空對空拍攝執行，全世界各航空公司空對空影片皆為單一航機拍攝，星宇航空因全機隊爲Airbus機種，且正值交機密集時期，故有此難得機會可將所有機型聚集於土魯斯執行任務。

星宇航空拍攝團隊特租用直升機，捕捉航機於地面魚貫滑行及起降瞬間，並以輕型噴射機負責空中跟飛，才能拍攝到3機於藍天白雲之上同飛的優美畫面。

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執行此次重要任務的航機為機身編號B-58207的A321neo、機身編號B-58304的A330neo及星宇航空首架編號B-58501的A350-900，星宇航空說，Airbus也全力配合，派出原廠經驗老道的機師們執飛，機師們參與數次行前會議。

星宇航空、拍攝團隊密集討論隊形及航路規劃下，安排出不同於一般的飛行姿態，包含3機直線並排同飛、三角隊形，還有精彩的3機傾角分離，A321neo、A330neo及A350-900依序微傾展現LOGO機腹後分離。（編輯：陳政偉）1111029

星宇航空29日表示，A321neo、A330neo及A350完整機隊宣告正式到齊。3機合體編隊飛行，展現了星宇航空航機在陽光照射下的各種角度。（星宇航空提供）中央社記者余曉涵傳真 111年10月29日
星宇航空29日表示，A321neo、A330neo及A350完整機隊宣告正式到齊。3機合體編隊飛行，展現了星宇航空航機在陽光照射下的各種角度。（星宇航空提供）中央社記者余曉涵傳真 111年10月29日
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