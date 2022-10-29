消基會董監事交接 持續關注消費議題

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）消費者文教基金會今天舉辦第20、21屆董監事交接，由第20屆董事長黃怡騰交接予即將於11月1日上任的第21屆董事長吳榮達。吳榮達表示，將持續關注跟生活有關的諸多消費議題。

成立42週年的消基會今天發布新聞指出，已完成第20、21屆董監事交接。

吳榮達指出，雖然消保議題相關法規已漸趨嚴謹周詳，但他認為未來還有很多與民眾生活息息相關的消保議題，仍待消基會關切，例如廣告誇大不實已成為詐騙財物的手段技倆，但是政府機關取締成效仍有限。

又例如預付型消費議題，他認為，雖然依據主管機關公布的定型化契約應記載及不得記載事項規定，企業經營者必須提供各式的擔保機制，但事實上有多少業者遵行，主管機關又做了多少查處權責，仍待核實。

還有下架、回收含有害人體健康成分產品的議題，他說，特別是瑕疵藥品事件還是時有所聞。另外，細胞治療因特管辦法放寬，正在醫院推展中，費用動輒新台幣數十萬、數百萬元，負擔沉重，療效卻存疑，亟待後續檢析觀察。

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跟醫療有關的也包含健保議題，吳榮達舉例，費率是否調漲，部分負擔是否調升，醫療給付項目、給付範圍是否增減，醫院看病自付費用比例的節節上升，都需要持續關注。以及假牙、植牙費用、醫美收費是否已達不合理狀態，也須被注意。

行動工具方面，吳榮達認為，特斯拉汽車機件安全性、進口汽車零件價格是否合理等，都是消基會要持續檢視的內容。（編輯：陳政偉）1111029