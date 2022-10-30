新北：4年逾200億改善校園 在地就學率逾7成

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市各級學校家長會長授證典禮今天下午在市府舉行，教育局表示，4年來投入逾新台幣200億改善校園環境與學習硬體，在地就學率超過7成往8成邁進，盼讓孩子在家鄉求學讀書。

市長侯友宜下午為各級學校新任家長會長授證，頒發華僑高中新任家長會長許可昇、淡水國中家長會長郭啟沐等212名新任會長、124名連任會長當選證書，也頒贈感謝狀給211名卸任會長。

他致詞時，感謝家長會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，協助學校團隊，與校長、老師、教育局一起照顧孩子健康，支持防疫物資、接種疫苗等，感謝家長與市府共創孩子安全守護網。

侯友宜也盼望卸任會長將學校經營理念與教學環境等，承傳給新任會長。市府投入教育經費推動7成學子在地就學，朝8成邁進；也開設課後照顧班，不忘記每1名需要照顧的學生。

侯友宜說，市府團隊改善校園周邊通學巷等安全環境，統計交通事故已經降低13%，也打造食安智慧監控中心，改善營養午餐食材安全品質與流程，降低食物中毒機率。

教育局表示，福和國中家長會長俞維欣，在今年疫情最險峻時，緊急組成「Uber Book愛心外送團隊」及「Uber Care關懷小組」，送書送餐給確診隔離學生，學習不中斷。

永平國小家長會長李惠玟發現情緒問題需要輔導的學生，和學校共同啟動「情緒教育專案」，透過教育與情緒志工到低年級進行情緒教育，帶給學童良好的學習環境。

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中和國中家長會長前會長吳芊華，任內持續給家中突遭變故孩子們所需要資源，請學校啟動急難救助基金，並向校外機構申請補助金、喪葬費用，讓突遭變故孩子，在生活上獲得支持與心靈安慰。

教育局表示，因為有家長的支持，新北教育成果才能卓越，感謝充滿熱忱的家長會長願意支持教師、為孩子付出，是校園老師最堅強的後盾，是教育最佳合夥人。（編輯：方沛清）1111030