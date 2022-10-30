印度國際舞蹈音樂祭 東華大學原民舞團放異彩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健瓜里爾市30日專電）東華大學原住民民族學院舞團日前到印度參加國際舞蹈音樂祭，在開幕日遊行活動中揮舞國旗，表演傳統舞蹈，在印度街頭大放異彩，也讓印度民眾能一窺台灣原住民文化樣貌。

東大原民舞團28日抵達新德里，次日南下中部馬德雅省（Madhya Pradesh）瓜里爾市（Gwalior），參加為期5天的傳承國際舞蹈音樂祭（Udbhav Utsav）。

瓜里爾市距德里約360公里，有印度「古音樂之都」的美稱，目前正在向聯合國教科文組織（UNESCO）申請加入「音樂創意城市」的行列。

團長巴蘇亞（Pasuya）介紹，舞團全員30人，除了來自不同原住民族的同學以外，還有漢人和1名日本學生，希望以16族的歌聲與舞蹈，把來自台灣山、海的旋律，分享給參加盛會的所有朋友。

Udbhav Utsav已進入第17屆，今年也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩後首次恢復舉辦，邀請來自台灣、吉爾吉斯、烏茲別克、斯里蘭卡與地主國印度的近40支舞蹈團、計1400名舞者參與。

活動主辦單位傳承文化體育協會（USEKS）秘書長托馬爾（Deepak Tomar）說，台灣是今年活動的夥伴國家，這次也是台灣首次派團參加活動；會長潘迪（Keshav Pandey）則希望這一次活動能搭起台灣與印度的文化之橋，未來的文化交流更頻繁。

在昨天的開幕遊行中，東大原民舞團沿路揮舞中華民國國旗，並熱情與印度民眾揮手，途中還停下來表演了一段傳統原住民舞蹈，吸引許多印度民眾及媒體記者拍照。

中華民國駐印度代表葛葆萱在主辦單位準備的巨幅中華民國國旗之前，帶領遊行隊伍行進，並擔任開幕晚會貴賓。

葛葆萱致詞時指出，台灣除了半導體與科技能力之外，還有許多不同的面貌，這支原民舞團不但要向印度人展現台灣的美好、力量、創意以及多元，同時也可利用這次交流認識更多朋友，互相學習。

開幕晚會上，各國舞團一一登台獻技，東大原民舞團穿上各民族傳統服飾，以傳統樂器開場，再以歌聲與舞蹈呈現改編版原住民歌謠「那山那海來」，贏得熱烈掌聲，動感旋律也讓觀眾忍不住隨之搖擺。

來自阿美族的團員楊世謙（Kolas．Kiyong）說，「愈用力跳舞就愈接近祖靈」，團員們前來印度之前，都先進入部落作了田野調查，再把學到的東西帶到舞台上，希望讓印度人及國際朋友認識台灣的原住民族。

開幕活動吸引20多家印度媒體前來採訪，東大原民舞團在接下來4天的每天都將表演不同的節目，他們也會利用空閒時間體驗印度的風土民情。（編輯：高照芬）1111030

印度傳承文化體育協會（USEKS）在馬德雅省（Madhya Pradesh）瓜里爾市（Gwalior）舉辦國際舞蹈音樂祭，駐印度代表葛葆萱（前右3）29日進場參加開幕典禮。中央社記者林行健瓜里爾市攝 111年10月30日

印度一年一度的傳承國際舞蹈音樂祭（Udbhav Utsav）29日在馬德雅省（Madhya Pradesh）瓜里爾市（Gwalior）登場，圖為東華大學原住民民族學院舞團在開幕晚會中演出。中央社記者林行健瓜里爾市攝 111年10月30日

印度一年一度的傳承國際舞蹈音樂祭（Udbhav Utsav）29日在馬德雅省（Madhya Pradesh）瓜里爾市（Gwalior）登場，東華大學原住民民族學院舞團在開幕晚會中獻藝，配合煙火秀，贏得熱烈掌聲。中央社記者林行健瓜里爾市攝 111年10月30日