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環境部進度 張子敬：期待本會期修法通過

2022/10/31 17:04
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（中央社記者張雄風台北31日電）關於環保署升格環境部的進度，環保署長張子敬今天表示，目前已經從行政院送立法院審議，期待這個會期能修法通過。

行政院環境保護署長張子敬接受震傳媒「新聞不芹菜」網路直播節目專訪。主持人黃光芹提問關於環保署升格環境部議題，張子敬說，現在的進度是已經從行政院要送立法院審議，期待這個會期可以修法通過。

張子敬說明，最初是討論要變成環境資源部，把資源都併進來，但這樣一來牽涉的範圍很廣，所以一直都談不攏；因為對全球氣候變遷這樣的議題，需要更大力的執行，所以才會提出環境部，而在環境部底下會有氣候變遷署、國家環境研究院、資源循環署等。

張子敬提到，未來徵收的碳費也會專門用在氣候變遷上面；另外，氣候變遷署的人力預計會從原本的2、30人，增加到300人左右。

黃光芹也提問碳費到底該怎麼訂。張子敬說，重點在於碳定價，就是要讓這個碳有價值、價格，讓排碳的人就知道要付出甚麼樣的代價；目前的規劃是碳費先行，會從排碳大戶開始收費，碳有了定價，減碳的廠商也可以估計1噸的碳可以賣多少錢，這樣就有了交易，也有動機可以減碳。

張子敬強調，不希望碳交易平台變成投資的工具，因為台灣的市場很小，若讓碳變成可以投資的工具，就會變成有錢就可以買，台灣的碳交易額度就有可能被買斷。

張子敬說，碳交易會由環保署建立平台，不是用投資的角度來買，以免價格被炒高後，讓真正需要排碳權的產業買不起。

另外，黃光芹提問運具電動化。張子敬說，運具電動化是一定要做的，計劃2040要停售燃油汽機車，當電動車使用普及、整個環境都被建立起來之後，汽油車的競爭力就會降低。

張子敬進一步說明，當市場大多都賣電動車，使用者習慣改變，整個環境就有機會改變；所以前瞻計畫中，環保署和交通部、經濟部，會輔導業者把使用電動運具的環境建立起來。（編輯：管中維）1111031

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