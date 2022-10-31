國衛院：台灣孕婦處方鎮靜安眠藥比率逐年下降

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）國衛院群體健康科學研究所研究團隊利用台灣健保資料庫資料，分析2004年至2017年超過263萬筆孕婦活產紀錄，發現近14年來，孕婦處方鎮靜安眠藥的比率從4.1%逐年下降到2.9%。

女性在懷孕過程，因賀爾蒙的改變，睡眠姿勢也會和懷孕前不同，情緒和飲食習慣都會連帶影響，這些改變經常會使孕婦的睡眠品質下降。若要選擇使用鎮靜安眠藥作為改善睡眠品質的方式，需要在改善睡眠品質的好處與藥物可能影響胎兒發育的風險之間仔細評估。

國家衛生研究院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師林煜軒今天在研究成果記者會上說明，藉由分析孕婦使用安眠藥的歷年趨勢，可瞭解睡眠障礙治療上的藥物使用趨勢。團隊利用去識別化後的健保資料庫資料，發現孕婦處方鎮靜安眠藥的比率從4.1%逐年下降到2.9%。

值得關注的是，若以各孕期使用狀況分析，研究發現，鎮靜安眠藥使用頻率最高的時期是懷孕第一期，也就是懷孕第1到第3個月。林煜軒認為，可能原因是醫師不知道患者已懷孕。

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林煜軒表示，所幸這些孕婦即使有使用也都是少量、暫時性使用，提醒醫師在為育齡婦女開具鎮靜安眠藥處方之前，應仔細詢問月經週期並考量懷孕的可能性，並應詳細告知患者在懷孕期間使用鎮靜安眠藥的風險和益處。

研究團隊也進一步對藥物處方的劑量分析，計算處方達到治療劑量的孕婦比率從0.1%增加到0.4%。林煜軒說，雖然仍遠低於統合分析全世界各國孕婦服用安眠藥的比率1.9%，但與台灣常見精神障礙如憂鬱症和焦慮症診斷增加比率相符，意味孕婦身心健康狀態是值得重視。（編輯：管中維）1111031