飼料業者喊漲 農委會：台幣貶幅大影響進口價格

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（中央社記者張雄風台北31日電）農委會今天表示，明天起有個別飼料業者將調漲每公斤新台幣0.5元，主要是受到新台幣兌美元貶值幅度太大，影響進口價格，會觀察是否有其他廠商跟進，短期以釋出公糧因應。

媒體報導，明天起有飼料業者將調漲飼料價格，每公斤漲0.5元。

行政院農業委員會畜牧處副處長江文全接受媒體聯訪時表示，明天有個別飼料廠每公斤將漲價0.5元；他解釋，飼料的訂價是依據產品、採購原料的成本及市況來評估，每個廠的條件可能不相同，目前是單一飼料廠基於本身的狀況調整，其他飼料廠是否跟進，會密切觀察。

江文全說明，最近這兩個月新台幣兌美元是貶值，且幅度約18%以上，相當大，所以無形中造成國內業者採購成本墊高，「連外匯避險都來不及」。

江文全表示，目前是單一廠商表達漲價，其他主要業者是否也會調整，農委會持續觀察；就現在這個時間點，還不能視為整體性的調漲。

至於相關漲價是否會衝擊畜牧業，江文全說，之前曾有蛋雞業者反映受影響，不過整體產業仍會視產銷情況來判斷。

江文全指出，今年起已經有飼料穩定的相關措施，包含請業者提早採購國外原料；鼓勵國內轉作雜糧飼料玉米，這部分也有相當幅度的成長；另外，也會釋出公糧協助。

江文全說，今年上半年鼓勵轉作飼料玉米，也進入快要收成的季節，會有調度彈性，不過數量有限，因此目前會是不斷釋出公糧。（編輯：管中維）1111031