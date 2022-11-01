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「太魯閣山月村」獲葡萄牙國際觀光影展兩項大獎

2022/11/1 08:01
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（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）2022年葡萄牙ART&TUR國際觀光影展10月28日舉行頒獎典禮，台灣導演楊湘文參展影片「太魯閣山月村」抱回兩座獎座，駐葡萄牙代表張崇哲獲邀出席盛會並代為領獎。

太魯閣山月村飯店位於花蓮太魯閣國家公園內，開幕十多年來關注自然生態永續發展及原住民太魯閣族的文化傳承，飯店經營人「村長」鄭明岡請導演楊湘文拍攝「太魯閣山月村」（Taroko Village Hotel）紀錄片。

紀錄片完成後在台灣首映廣獲各界好評，楊湘文報名參加2022年葡萄牙ART&TUR國際觀光影展（ART&TUR International Tourism Film Festival），獲得影展評審團青睞，獲「永續觀光議類」首獎及「觀光服務類」二獎。

葡萄牙ART&TUR國際觀光影展是葡萄牙及國際觀光電影圈的重要盛事，致力於推廣葡萄牙觀光及推介全球優質旅遊影像作品，今年是第15屆。

本屆影展舉辦地點位於距離首都里斯本150公里的葡萄牙中部城市歐倫（Ourém），歐倫市政府藉影展推廣城市及葡萄牙中部區域觀光，歐倫市長阿爾伯克基（Luís Miguel Albiquerque）等地方政要全程與會。（編輯：馮昭）1111101

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