抗通膨拚節能 全球中央盤點省錢攻略

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全球疫情趨緩之際，經濟前景卻頻遭通膨怪獸吞噬！《全球中央》11月號封面故事〈省錢大作錢〉從美國聯準會多次升息，仍無法遏止通膨談起，探討各國推行的節能運動及省錢達人經驗談。中央社 111年11月1日

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（中央社台北1日電）全球疫情趨緩之際，經濟前景卻頻遭通膨怪獸吞噬！《全球中央》11月號封面故事〈省錢大作錢〉從美國聯準會多次升息，仍無法遏止通膨談起，進而探討各國推行的節能運動及省錢達人經驗談。

美國經濟1年多來逐漸擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰影，但物價先因供應鏈大亂、貨幣與財政政策寬鬆帶動消費需求而飆漲；隨後，俄羅斯2月入侵烏克蘭，能源、糧食價格如火箭般飆升，通膨怪獸更形巨大且危害全球。

美國、英國通膨率相繼創下40年來新高紀錄，東亞的日本則是因日圓持續貶值，萬物齊漲。各國通膨不斷攀升，讓人心驚膽跳，成為最傷腦筋的問題。

歐洲飆升的天然氣與電價，助長了通膨氣焰，各國紛紛展開節能運動。例如丹麥鼓勵民眾沖澡時間短一點、洗好的衣服晾在戶外，少用烘衣機；愛爾蘭甚至呼籲民眾，「電水壺別老是裝滿了燒，每次只燒你要喝的熱水」。

封面故事〈省錢大作錢〉從美國聯準會多次升息下，美股跳水、房市急凍、就業市場翻轉，卻無法遏止通膨談起，再來探討英國與德國面臨的經濟危機、中國為何應對通膨老神在在、無懼通膨的紐約省錢家族、日本阿嬤的馭錢術與台灣省錢達人無痛買房出國玩。

2020年爆發COVID-19疫情以來，人們幾度在家避疫，但對生命的渴望與連結從未減少，藉著植栽療癒，全球加入「綠手指」的隊伍大增。園藝不只是年長者的休閒愛好，千禧世代和Z世代對室內植栽也興致勃勃。

室內植物需要照顧，卻又不像照顧寵物或撫育孩子那麼費盡心力與金錢，加上居家觀葉植物非常適合在社群媒體展示，和曬娃、曬寵物照片的成就感非常近似，難怪千禧世代樂於當「植物父母」。

專題〈植人風潮〉介紹疫情澆灌出的療癒綠世界、台灣新世代的觀葉雨林植物潮、一頭栽進龜背芋的世界、多肉塊根植物的時尚力、法國的浪漫園藝文化、美國的草坪依戀以及鬱金香球莖吹起的泡沫經濟。

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本期〈看世界〉帶你走進各國文學現場，先到上海用腳閱讀張愛玲的小說場景，接著拜訪法國大文豪巴爾札克的巴黎故居、北京魯迅故居博物館、狄更斯倫敦講鬼故事的場景、首爾尹東柱文學館感受詩人心境、漫步葉石濤台南府城的蝸牛巷以及歌頌愛情的伊斯坦堡純真博物館。

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