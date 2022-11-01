亞洲首次大型躁鬱症基因體研究 台大參與跨國團隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北1日電）台灣大學教授郭柏秀團隊與國際多校共同組隊，展開亞洲首次的大型躁鬱症基因體研究，獲美國國家精神健康研究院提供為期5年研究獎助，盼找出屬於亞洲躁鬱症遺傳因子，完善治療方式。

台灣大學今天發布新聞稿說明，躁鬱症被稱雙極性疾患，是一種嚴重具高度遺傳性、多重因子的精神疾病，終生盛行率約在1至2%，基因變異仍待釐清。目前大型研究樣本均來自於歐洲人種，研究成果及新藥開發進程難以應用於其他人種，加劇不同族群間醫療發展差距。

亞洲人種約占全世界6成，僅10%基因研究參與者是亞裔，不同族群個體間存在程度不等的基因變異，納入亞洲人種對於全球雙極性疾患遺傳研究十分重要。A-BIG-NET計畫是亞洲首次大型躁鬱症基因體研究，與多所跨國學校共同組隊，聚焦屬於亞洲族群躁鬱症基因變異與遺傳結構。

身為A-BIG-NET計畫共同負責人的郭柏秀表示，台灣經常被排除在一些主要的國際組織和行動之外，很榮幸能參與這個躁鬱症的遺傳研究網絡，以強化資料的全球多樣性，並致力於增進對嚴重精神疾病的了解，可望減少健康不平等。

A-BIG-NET計畫由麻省理工學院博德研究所和哈佛醫學院助理教授黃海亮（Hailiang Huang）帶領，將在東亞與南亞總計招募2萬7500名躁鬱症患者與1萬5000名健康對照者，研究預期識別出亞洲族群中第1型躁鬱症相關的遺傳變異，探討表現型與遺傳變異和環境危險因子間交互的關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除郭柏秀團隊外，還包含維吉尼亞聯邦大學精神與行為遺傳研究所主任肯德勒（Kenneth Kendler）、約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院教授詹迪（Peter Zandi）共同組隊；這項研究網絡還有印度國家精神健康和神經科學研究所、新加坡精神健康研究所、韓國大學醫學院、巴基斯坦等其他亞洲國家團隊。

另外，A-BIG-NET計畫也將和歐洲、非洲、拉丁美洲人種的精神疾病資料一同分析，進行跨譜系、跨疾病的比較，進一步了解嚴重精神疾病的分子機制。（編輯：陳政偉）1111101