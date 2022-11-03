體育署長懸缺逾1年 立委盼調整任用資格

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（中央社記者陳至中台北3日電）台灣代表團出征東京奧運時，選手搭經濟艙引發爭議，體育署長張少熙事後請辭，職缺遺留至今逾一年。民進黨立委賴品妤今天籲調整首長任用資格，避免懸缺對體育發展有不利影響。

台灣代表團於民國110年出征東京奧運時，因選手搭經濟艙、官員搭商務艙引發爭議，張少熙返台後離開署長職務，於110年9月2月起歸建台灣師範大學，體育署長職務由常務次長林騰蛟代理，至今超過一年。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，民主進步黨籍立委賴品妤、范雲、陳秀寶等人提案指出，林騰蛟代理期間已超過上任正式署長的任期，除了體育署業務，還要督導教育部8個單位，相當繁重，且長期沒有專任體育署長，恐對台灣運動發展有不利影響。

賴品妤表示，體育署長的人選宛如「寶藏」般，難以立刻找到，關鍵是組織法規有缺失，體育署應研議調整首長任用資格。立法院已提議多時，行政院長蘇貞昌也曾表態支持，但體育署卻一直說要配合政策通盤考量，沒有具體進度。

中國國民黨籍立委鄭正鈐指出，體育署長人選要兼具運動實務經驗和任用資格，相當不容易，希望教育部再特別用心徵詢人選。

中國國民黨籍立委林奕華說，她肯定林騰蛟的能力，但業務過於繁重，如果能有專任署長，工作督導會更有心力。

對此，林騰蛟在立法院僅低調表示，感謝立委們對體育署的支持，他作為公務員，會盡全力處理長官交代的事務。

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根據教育部體育署組織法第3條，署長職務須是常任文官，或是具備大學校長任用資格，導致人選受侷限。立委曾提議修法讓體育署長可採「政務任用」，蘇貞昌於110年11月在立法院答詢時，表態支持修法方向。

教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪表示，體育署長懸缺「確實是頭痛的問題」，人選有兩種方向，一是高階公務人員，但須具備體育、運動經驗；另一種是來自學界，但他在徵詢人選過程中，很多適合的人，本身卻意願不高。他會持續訪才，現階段仍要偏勞林騰蛟繼續代理。（編輯：管中維）1111103