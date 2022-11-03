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公路人員升資考試週六登場 今年最後一次舉辦

2022/11/3 15:08
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（中央社記者陳俊華台北3日電）考選部今天說，警察升官等及郵政、公路人員升資考試5日起登場，報考人數共4693人；不同於其他國考，應考人都是現職公務員，其中，公路人員升資考試，將是最後一次舉辦。

考選部透過新聞稿表示，111年警察人員升官等考試、交通事業郵政人員升資考試、交通事業公路人員升資考試將在週六（5日）起登場，在台北、台中及高雄3考區同步舉行2天，試區分設在4個學校。

考選部說，報考人數合計4693人，其中警察人員升官等考試3864人、郵政人員升資考試682人、公路人員升資考試147人；請應考人注意應試的節次及考試時間，準時入場應試。

考選部表示，這3項考試不同於其他國家考試，應考人都屬現職公務人員，是公務體系甄拔中階公務人才，和現職人員取得晉升官等及資位任用資格的重要管道。

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考選部說，今年要特別注意的是，依據「交通部公路總局組織法」及「交通部高速公路局組織法」規定，公路人員升資考試是最後一次舉辦，呼籲應考人把握機會，踴躍到考。

考選部指出，當前防疫放寬規定尚未實施，3項考試仍須維持各項防疫措施，請應考人注意並配合相關應試重點。提醒應考人，除考試當日可在試區公布欄查看試場位置外，國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」也能查詢。籲請應考人提前查詢，及早到場，避免壅塞。（編輯：張均懋）1111103

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