立委籲動滋券比照藝Fun券常態化 促運動產業發展

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（中央社記者陳至中台北3日電）立法院教育及文化委員今天審查教育部預算案，民進黨立委張廖萬堅呼籲比照藝FUN券的作法，將動滋券常態化，培養國人運動、看賽事的習慣，促進運動產業發展。

文化部長李永得日前在立法院表示，考慮將藝FUN券常態化，編列預算鼓勵青年學子參觀展演、藝文活動，參考歐洲案例，將朝18歲青年發放為原則。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算案，張廖萬堅指出，歷年體育署補助學生觀賞體育賽事的預算都很少，執行成效也非常差。他認為體育署應檢討相關辦法，研議將COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間發放的動滋券常態化。

張廖萬堅表示，文化部願意擠出經費來推藝FUN券常態化，體育署有運動發展基金，更該將動滋券常態化，且預算規模不應該小於新台幣2億元。

民進黨籍立委范雲及陳秀寶、無黨籍立委黃國書等人也認為，將動滋券常態化，讓青年學子養成做運動、看體育賽事的習慣，有助於促進台灣運動產業發展，呼籲體育署提出具體方案。

體育署代理署長林騰蛟表示，研議延續動滋網領券、抵用的功能，常態提供給6到12歲學生。立委對發放的年齡層有意見，林騰蛟說，相關作法可以討論。

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另外，會中審查體育署預算時，黃國書指出，學生溺水事件頻傳，民國106年到今年7月為止，高中以下學生遇溺、受傷、失蹤累計207人、溺水死亡累計82人。中小學卻有32.32%的學校未實施游泳教學。

對此，林騰蛟表示，會請各縣市整合資源，讓更多學生可以上游泳課，目前體育署也已設計出一些教材和影片供學校使用，希望提升學生水域安全和自救能力。（編輯：管中維）1111103