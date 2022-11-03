融合在地海洋意象 琉球新船運服務中心啟用

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東離島小琉球年登百萬人次遊客，為提升觀光服務量能，縣府斥資逾新台幣1億9000萬元，將原小琉球大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心，融合在地海洋意象，今天正式啟用。

為提升小琉球交通船候船品質，屏東縣政府積極向交通部爭取經費，斥資逾1億9000萬元改建小琉球大福漁港老舊候船室，今天啟用的琉球新船運服務中心，整合候船、公車轉乘及免稅購物等多元服務功能，建物外觀融合當地海洋特色，是小琉球打卡新亮點。

縣長潘孟安致詞指出，近年東琉線已成擁擠飽和狀態，為提升小琉球、鹽埔及東港整體觀光服務能量，開闢航線並融入建築美學，打造琉球新船運服務中心，搭配明年完工的鹽埔漁港候船室，將有更完善的遊憩轉運服務設施及公共運輸，除能提升小琉球整體觀光服務量能，一併緩解每逢假日東港候船室周邊道路交通問題。

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潘孟安表示，小琉球擁有優質的生態觀光資源，為屏東觀光勝地，根據統計，雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民國109年東港往返小琉球的全年載運量仍達126萬人次，感謝交通部支持及立委周春米協助，盼新船運服務中心啟用後，能平衡琉球南北發展，吸引更多遊客活化在地經濟。

屏東縣政府交通旅遊處提及，琉球新船運服務中心規劃1樓為候船空間及免稅購物商店，2樓為親子休憩區，3樓為戶外觀景台，除能滿足在地民眾及遊客基本運輸需求外，建築物外觀以船型規劃，並以灰白色與藍色搭配，融合海浪、綠蠵龜等當地特色元素，設計出3D彩繪戶外景觀，並設有網美拍照打卡點，是小琉球旅行購物及休憩新選擇。（編輯：陳仁華）1111103