融合在地海洋意象 琉球新船運服務中心啟用
2022/11/3 17:39（11/3 17:51 更新）
屏東縣政府斥資將原小琉球大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心，3日正式啟用，屏東縣長潘孟安（右5）、民進黨立委周春米（左5）等人出席見證。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月3日
（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東離島小琉球年登百萬人次遊客，為提升觀光服務量能，縣府斥資逾新台幣1億9000萬元，將原小琉球大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心，融合在地海洋意象，今天正式啟用。
為提升小琉球交通船候船品質，屏東縣政府積極向交通部爭取經費，斥資逾1億9000萬元改建小琉球大福漁港老舊候船室，今天啟用的琉球新船運服務中心，整合候船、公車轉乘及免稅購物等多元服務功能，建物外觀融合當地海洋特色，是小琉球打卡新亮點。
縣長潘孟安致詞指出，近年東琉線已成擁擠飽和狀態，為提升小琉球、鹽埔及東港整體觀光服務能量，開闢航線並融入建築美學，打造琉球新船運服務中心，搭配明年完工的鹽埔漁港候船室，將有更完善的遊憩轉運服務設施及公共運輸，除能提升小琉球整體觀光服務量能，一併緩解每逢假日東港候船室周邊道路交通問題。
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潘孟安表示，小琉球擁有優質的生態觀光資源，為屏東觀光勝地，根據統計，雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民國109年東港往返小琉球的全年載運量仍達126萬人次，感謝交通部支持及立委周春米協助，盼新船運服務中心啟用後，能平衡琉球南北發展，吸引更多遊客活化在地經濟。
屏東縣政府交通旅遊處提及，琉球新船運服務中心規劃1樓為候船空間及免稅購物商店，2樓為親子休憩區，3樓為戶外觀景台，除能滿足在地民眾及遊客基本運輸需求外，建築物外觀以船型規劃，並以灰白色與藍色搭配，融合海浪、綠蠵龜等當地特色元素，設計出3D彩繪戶外景觀，並設有網美拍照打卡點，是小琉球旅行購物及休憩新選擇。（編輯：陳仁華）1111103
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