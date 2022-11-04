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東北季風增強 4日水氣增加晚間低溫19度

2022/11/4 08:01（11/4 08:33 更新）
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受到東北季風影響，中部以北及東北部天氣稍轉涼，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，圖為4日清晨基隆海洋廣場降下雨勢，民眾撐傘外出。中央社記者趙世勳攝 111年11月4日
受到東北季風影響，中部以北及東北部天氣稍轉涼，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，圖為4日清晨基隆海洋廣場降下雨勢，民眾撐傘外出。中央社記者趙世勳攝 111年11月4日
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（中央社台北4日電）中央氣象局指出，今天東北季風增強，溫度下降、水氣稍增多；北台灣白天高溫下降到攝氏22至24度，中南部及花東為26至29度，而夜晚低溫各地大多為19至21度。

氣象局表示，北台灣整天氣溫變化不大，為濕涼陰雨的天氣，而中南部早晚涼、白天舒適溫暖，日夜溫差較大，早出晚歸朋友請留意氣溫變化。

降雨方面，迎風面的桃園以北、東半部地區有短暫雨，而其他地區大多為多雲，仍可見陽光，不過受南方雲系影響，山區偶爾也有零星降雨機會。

氣象局提醒，風力增強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，新北、基隆北海岸及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風。（編輯：方沛清）1111104

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