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國安有獎徵答抽獎 王俊力玩遊戲防制滲透大魔王

2022/11/4 19:40（11/7 09:27 更新）
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法務部調查局4日舉行國安有獎徵答抽獎活動，局長王俊力展示獎品之一的調查局吉祥物黃喉貂「查查」玩偶，並在律師見證下抽出獎項幸運得主。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月4日
法務部調查局4日舉行國安有獎徵答抽獎活動，局長王俊力展示獎品之一的調查局吉祥物黃喉貂「查查」玩偶，並在律師見證下抽出獎項幸運得主。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月4日
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（中央社記者蕭博文台北4日電）調查局今天舉行國安有獎徵答抽獎活動，局長王俊力與政戰局副局長張維新率員現場進行遊戲，成功攜手打敗滲透大魔王，並在律師見證下抽出GOGORO電動機車等獎項得主。

法務部調查局發布新聞稿表示，今年國安有獎徵答活動以臉書作為活動媒介，並與教育平台PaGamO合作，只要透過遊戲完成作答即可以獲得抽獎資格，也讓國小、國中、高中學生能夠邊打遊戲邊學知識。

調查局表示，為忠實呈現本次抽獎活動遊戲方式，王俊力、張維新在抽獎會場上各自率領4人，在PaGamO遊戲介面中，以回答國家安全問題的方式打敗滲透大魔王。

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此外，調查局也派出調查官陳禹函、曾婷岳擔任街訪特派員，許多民眾表示有獎徵答的問題設計相當活潑，更有民眾說，經過這次街訪互動，發現調查局其實和民眾很接近且接地氣，和過往對調查局的刻板印象差很大。

新聞稿指出，本次活動共有276項獎品，總額約新台幣50萬元，包含GOGORO電動機車、蘋果筆電、平板、手機，以及調查局吉祥物黃喉貂「查查」的玩偶，由王俊力、張維新在律師見證下抽出得獎者。（編輯：張銘坤）1111104

王俊力
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