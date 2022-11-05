布局外銷日本 非疫點小果番茄示範溫室將擴大

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民進黨立委蘇治芬（左2）5日在雲林縣虎尾鎮辦理「擴大非疫點小果番茄示範溫室記者會」，農委會主委陳吉仲（中）、民進黨雲林縣長參選人劉建國（右2）及多名番茄農出席。中央社記者姜宜菁攝 111年11月5日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）台灣小果番茄農為突破外銷日本檢疫障礙，在農委會輔導下，成立非疫點小果番茄示範溫室，今天舉辦記者會，農委會主委陳吉仲同意為了出口擴張，外銷日本，示範區擴大20公頃。

民進黨立委蘇治芬今天在虎尾鎮辦理「擴大非疫點番茄示範溫室記者會」，陳吉仲、民進黨雲林縣長參選人劉建國和多名番茄農出席，台南農業改良場場長楊宏瑛說明示範區的改建和國際植物防疫檢疫措施。

彰化番茄方舟總經理郭能禎表示，日本鮮食番茄總需求量約台灣的15倍以上，日本冬季番茄售價都是台灣2倍以上，台灣番茄只要能夠占得日本市場5%，便可以使台灣番茄產業的產值倍增，成為百億台幣的農業品項。

郭能禎盼農委會向日本申請非疫生產的認可，突破小果番茄外銷日本檢疫障礙。

陳吉仲表示，日本冬天需要國外進口番茄，台灣占地利；如番茄可以出口日本，不僅可以增加農民所得，也可以留住青農在農村。

陳吉仲認為，小果番茄外銷日本，農委會責無旁貸，將來農改場負責非疫點番茄的規範，農糧署研究溫室的補助規範，防檢局作好果實蠅的監控資料，跨單位通力合作，輔導農民。

劉建國表示，台灣是東方果實蠅以及瓜果果實蠅疫區，導致小果番茄外銷日本受阻，希望農委會能積極輔導農民調整溫室設備、種植的管理，達到「非疫區的要求」。

蘇治芬認為，應該要化被動為主動，擴大為20公頃的小果番茄非疫生產點示範溫室，並建構符合日本檢疫要求的非疫溫室規範，減少入門的門檻和錯誤。

蘇治芬強調，非疫小果番茄是台灣打進國際盃的里程，藉此練兵改善管理，也可培養科技農民，創造農業新貴。進而打造精準農業，拉近荷蘭等先進國家農業的距離，將農業和農民留在農村。（編輯：謝雅竹）1111105